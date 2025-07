Od kiedy Komisja Europejska zatwierdziła przystąpienie Bułgarii do unii walutowej od przyszłego roku, tysiące Bułgarów wyszło na ulice, obawiając się wzrostu cen, przez który ich życie stanie się znacznie droższe – zauważa Politico. Dla tych wszystkich, którzy czarno widzą przyszłość Bułgarii w Eurolandzie Chorwaci zalecają spokój. Co prawda po przystąpieniu Chorwacji do strefy euro ceny wzrosły, jednak korzyści z obecności w Eurolandzie mają dużo większą wagę.

Za i przeciw przystąpienia do strefy euro

Od czasu przystąpienia Chorwacji do strefy euro inflacja w tym kraju jest nieco wyższa niż przed akcesją. Jednak, jak twierdzą eksperci inne aspekty gospodarcze poszły bardzo dobrze.

Pozostałe dane ekonomiczne sugerują, że transformacja w tym kraju okazała się w dużej mierze sukcesem – i wzorem do naśladowania dla Bułgarii – zauważa Politico.

Dobre wyniki gospodarcze

W ubiegłym roku chorwacka gospodarka rozwijała się w tempie 3,8 proc. i był to jeden z najwyższych wzrostów całej Unii Europejskiej. Sektor turystyczny, kluczowy dla tego kraju położonego nad Adriatykiem, utrzymał się na wysokim poziomie, dzięki czemu PKB rosło mimo narastających problemów przemysłowych w całej Europie.

Korzyści dla obywateli Chorwacji

Także obywatele odczuli pozytywne skutki przejścia na wspólna walutę. Bezrobocie jest najniższe od 1996 roku, kiedy rozpoczęto prowadzenie statystyk dla tego kraju. Dotacje z różnych funduszy UE nadal płyną szerokim strumieniem, dzięki rządowi, który odrabia pracę domową. W ocenie agencji ratingowej Fitch do połowy przyszłego roku Chorwacja wchłonie wszystkie 4,5 mld euro środków przeznaczonych w ramach Funduszu na rzecz Odbudowy i Odporności.

Co najważniejsze, od czasu, gdy Chorwaci wymienili kunę na euro, płace wzrosły o ponad 30 proc.

Burzliwe wejście do strefy euro

Chorwacja i Bułgaria swój akces do strefy euro zgłosiły w tym samym czasie, w połowie 2020 r., jednak moment wejście nieco się przeciągnął. Przez większość poprzedniej dekady inflacja w ich krajach utrzymywała się na poziomie zbliżonym do poziomu w strefie euro lub nawet była na poziomie nieco niższym.

Jednak przez serię wstrząsów zapoczątkowaną pandemią, inflacja w obu krajach wzrosła znacznie bardziej niż w strefie euro, osiągając szczyt na poziomie ponad 13 procent w Chorwacji i prawie 19 procent w Bułgarii.

Chociaż inflacja w Chorwacji nadal należy do najwyższych w UE, analitycy twierdzą, że przyczyny jej występowania nie mają w dużej mierze związku z przyjęciem euro.

Źródło: Politico