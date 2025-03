Przepisy regulujące zasady przewozu dużej ilości paliwa dopuszczają przewóz dodatkowego paliwa nawet samochodem osobowym. Jednak kierowca, który chce kupić więcej benzyny lub oleju napędowego niż mieści się w zbiorniku jego pojazdu, musi pamiętać o kilku zasadach. Jeżeli nie będzie ich przestrzegał kara może być surowa.

Limit paliwa w dodatkowych zbiornikach

Wbrew pozorom ilość paliwa jąka można zatankować i przewozić poza stałym zbiornikiem samochodu jest naprawdę pokaźna. W pojeździe osobowym można przewozić aż 240 l dodatkowego paliwa. Przekroczenie limitu jest karane mandatem w wysokości 2 tys. zł. Jednak w praktyce raczej do tego nie dojdzie, bo taka ilość paliwa trzeba by było nalać do 12 kanistrów po 20 l każdy.

Maksymalna pojemność pojedynczego dodatkowego zbiornika

Dodatkowe zbiorniki powinny spełniać odpowiednie wymagania. Zbiorniki muszą być szczelnie zamykane a ich pojemność nie może przekraczać 60 litrów. Jeśli kierowcy złamią te przepisy, zatankują paliwo do większych zbiorników lub nie będą spełniać wymogu szczelności, pracownik stacji benzynowej ma prawo podjąć interwencje i wezwać na miejsce policję i straż miejską. Za zły zbiornik z paliwem grozić mandat w wysokości nawet 3 tysięcy złotych.