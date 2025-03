Tesla walczy o przetrwanie. Najpopularniejszy model potanieje o 20 proc.

Z informacji, do których dotarł Reuters wynika, że Tesla chce wyprodukować tańszą wersję swojego najlepiej sprzedającego się Modelu Y w Chinach. Obniżka kosztów ma pomóc firmie Muska odzyskać pozycję utraconą podczas wojny cenowej na swoim drugim, co do wielkości rynku.