Data w orzeczeniu zdecyduje o możliwości odliczenia od podatku

W okresie składania rocznych rozliczeń podatkowych szczególnym zainteresowaniem podatników cieszą się informacje dotyczące możliwości zastosowania podczas ich przygotowania ulg podatkowych. Najpowszechniej stosowaną ulgą jest oczywiście ulga na dziecko, ale sporym zainteresowaniem cieszy się również możliwość odliczania darowizn i ulga rehabilitacyjna. Możliwość zastosowania tej ostatniej jest ograniczona do osób niepełnosprawnych lub podatników, na których utrzymaniu są takie osoby. Od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych mogą one odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym. Jednak jak kształtuje się możliwość odliczenia wskazanych przez ustawodawcę wydatków od dochodu w sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostaje wydane w trakcie roku? Należy pamiętać o tym, zasadą jest to, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki, które zostały poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Od zasady tej istnieje jednak wyjątek. Dotyczy on sytuacji, gdy w orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność powstała wcześniej niż w dacie jego wydania. Dlatego niezwykle ważnym z punktu widzenia rozliczenia podatkowego jest to, aby podatnik zadbał o to, by w orzeczeniu została zamieszczona data powstania niepełnosprawności, a nie jedynie data jego wydania. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano tę datą, organy skarbowe nie kwestionują możliwości odliczenia od podatku wydatków poniesionych przed wydaniem orzeczenie. W pozostałych przypadkach za dopuszczalne uznają jedynie odliczenie wydatków dokonanych po wydaniu orzeczenia. W niektórych przypadkach, szczególnie, jeśli orzeczenie zostało wydane w drugiej połowie roku, może to stanowić istotną różnicę z podatkowego punktu widzenia.

Reklama

Reklama

Można skorygować zeznania za poprzednie lata

Warto pamiętać również o tym, że wskazanie daty powstania niepełnosprawności obejmującej swym zakresem zakończony już rok podatkowy, pozwoli podatnikowi dokonać korekty już dokonanego rozliczenia podatkowego. Taką możliwość potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Na przykład, w interpretacji z 3 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDSB2-1.4011.58.2023.2.AM) wskazał, że wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą podlegać odliczeniu od dochodu jedynie w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W konsekwencji, jeżeli podatnik uzyska orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania przypadającej na poprzedni lub wcześniejszy rok podatkowy, podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie.

Z art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Korekta następuje przez złożenie deklaracji korygującej. Warto pamiętać, że zgodnie z definicja zawartą w art. 3 pkt 5 tej ustawy, przez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Celem korekty może być poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu, sama korekta polega na ponownym, poprawnym wypełnieniu formularza. Ponieważ zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, to właśnie w tym terminie podatnik ma prawo dokonać jego korekty, w tym odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne.