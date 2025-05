Na tę inwestycję mieszkańcy północnych dzielnic Warszawy czekają już od ponad dekady. Realizacja trasy rozpoczęła się w 2009. W pierwszym etapie budowy powstał most Marii Skłodowskiej-Curie łączący Bielany i Białołękę. Nowy most wraz z dojazdami otwarto w marcu 2012 r. Jednak po hucznym otwarciu ósmej przeprawy przez Wisłę w Warszawie, na wiele lata inwestycja stanęła w miejscu.

Trzy lata oczekiwania na ostateczny wariant trasy

W październiku 2022 inwestor rozpisał przetarg na opracowanie czterech wariantów przebiegu odcinka trasy, od Kasprowicza do drogi ekspresowej S7. Do realizacji tego zadania została wybrana firma Promost Consulting.

Decyzja dotycząca przebiegu trasy musiała być niezmiernie trudna, bo miejscy urzędnicy potrzebowali prawie trzech lat, aby wybrać docelowy wariantu przebiegu trasy.

Którędy pobiegnie trasa z mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Nowy fragment trasy zacznie się przy istniejącym parkingu P+R Młociny i wschodni wlot al. gen. Marii Wittek, a zakończy się w miejscu planowanego węzła Janickiego, gdzie połączy się budowaną ekspresówką S7. Na skrzyżowaniach z ulicami Zgrupowania AK "Kampinos", J. Kasprowicza i Nocznickiego powstaną estakady.

"Przewidujemy, że powstaną dwie jezdnie, obustronne drogi rowerowe i obustronne chodniki" - powiedziała Radiu Eska Agata Choińska-Ostrowska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

W wypowiedzi dla TVN24 Agata Choińska-Ostrowska opisywała przyszły przebieg trasy. "Na dalszym odcinku jezdnie główne trasy będą przebiegać równolegle do istniejącej jezdni Nocznickiego oraz torowiska tramwajowego, po jego północnej stronie. Lokalizacja torowiska nie ulegnie zmianie. Następnie trasa znajdzie się na wiadukcie drogowym nad ul. Popiela w rejonie skrzyżowania ulic Wólczyńskiej, Nocznickiego, Popiela i dalej przechodzić będzie bezkolizyjnie aż do włączenia do trasy S7 na węźle Janickiego" - powiedziała rzeczniczka SZRM.

Koszt budowy przedłużenia trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Inwestor przewiduje, że prace przy budowie nowej trasy zakończa się w 2032 roku.

Z ustaleń portalu tvn24.pl szacunkowy, przewidywany koszt budowy drogi w wybranym wariancie zamknie się kwotą około 440 mln zł.

"Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych" - przekazała Esce Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Źródło: tvn24. pl, radio Eska