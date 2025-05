Na trasie S7 w Krakowie powstaje gigantyczny węzeł drogowy Mistrzejowice. Prace przy budowie tego gigantycznego węzła rozpoczęły się z opóźnieniem, dopiero po zmianach w projekcie, dzięki którym węzeł nie zakorkuje się zaraz po otwarciu.

Reklama

Kłopoty z ogromnym węzłem na S7 w Krakowie

Węzeł Mistrzejowice, który jest częścią odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Widoma to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. W tym miejscu północna obwodnica Krakowa (S52) połączy się z S7.

Nie został on oddany do użytku w grudniu ubiegłego roku razem z pozostałą częścią trasy, ponieważ konieczne były poprawki w projekcie, ponieważ poprzedni wykonawca, włoska firma Salini, opracowała projekt na bazie starych danych dotyczących natężenia ruchu.

Jak informowała GDDKiA, po otrzymaniu nowych wyników badań natężenia ruchu, wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, okazało się, że w rejonie Krakowa odnotowano gigantyczny wzrost natężenia ruch pojazdów. Z danych GPR wynika, że na odcinku S7, od węzła autostradowego Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz, w ciągu 5 lat natężenie ruchu wzrosło o 145 proc. Na A4, Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa, wzrosty oscylowały w przedziale od 27 do 100 proc. w zależności od badanego odcinka. W górnej przedziale tych wzrostów (100 proc.) znalazł się odcinek od węzła Kraków Wieliczka do węzła Kraków Bieżanów - ze zjazdem na S7.

/> />

/> />

Tymczasem umowę z włoską firmą na projekt i budowę tej drogi zawarto we wrześniu 2018 roku, gdy dane były zupełnie inne. W lipcu 2020 r. firma uzyskała ZRID, ale nie zaczęła prac. Do rozwiązania umowy z Włochami doszło ostatecznie w grudniu 2020 r., po czym GDDKiA ogłosiła nowy przetarg, który wygrało konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź i w lipcu 2021 roku przejęło kontrakt.

Węzeł Mistrzejowice – kluczowy na trasie S7

Węzeł Mistrzejowice to istotny element odcinka trasy ekspresowej S7, którego brakuje do połączenia Warszawy i Krakowa. Trasa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, tzw. odcinek pozamiejski, to dwupasmowa droga ekspresowa łącząca Widomą z węzłem Mistrzejowice. Od węzła Mistrzejowice trasa biegnie przez silnie zurbanizowany teren Nowej Huty. Na prawie 5 km miejskiej części trasy powstają dwa węzły – Mistrzejowice i Grębałów.

Jest to olbrzymie wyzwanie inżynierskie, gdyż nasuwane są blisko 1000-metrowe jezdnie o skomplikowanym kształcie. Oprócz tego wykonywane są podpory łącznic i innych obiektów wchodzących w skład węzła. Budowa tej części odcinka jest zaawansowana w 58 proc.

/> />

/> />

Dodatkowo trasa koliduje z torami kolejowymi (przekracza je ponadkilometrową estakadą) i tramwajowymi (nad S7 będą dwa wiadukty dla pojazdów komunikacji miejskiej).

Zakończenie budowy odcinka od węzła Grębałów do węzła Nowa Huta Generalna Dyrekscja planuje na koniec 2025 r. Natomiast na zakończenie prac przy węźle Mistrzejowice i odcinka drogi do węzła Grębałów będzie trzeba poczekać co najmniej do połowie 2026 roku.

/> />

/> />