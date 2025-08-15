Rewolucja w uldze prorodzinnej

Zgodnie z informacjami z 8 sierpnia 2025 r., Kancelaria Prezydenta zgłosiła inicjatywę ustawodawczą, która ma zmienić zasady ulgi prorodzinnej. Najważniejszym elementem jest wprowadzenie tzw. "PIT Zero" dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

Główne założenia projektu:

Wyższa kwota wolna: Dla rodzin z dwójką lub więcej dzieci planowane jest podniesienie kwoty wolnej od podatku aż do 140 000 zł rocznie. Dla rodzin rozliczających się na skali podatkowej oznaczałoby to znaczącą obniżkę podatku, a nawet całkowite zwolnienie z opodatkowania do tej kwoty.

Nowe zasady dla rodzin z dwójką dzieci

Dotychczas, na drugie dziecko obowiązywała taka sama kwota ulgi jak na pierwsze (1112,04 zł). Nowa inicjatywa, nazwana "Rodzina na plus", ma wprowadzić preferencyjne zasady dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

Modyfikacja ulgi

Projekt "PIT Zero. Rodzina na plus" ma działać poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku, a nie przez modyfikację dotychczasowych kwot odliczeń ulgi na dzieci.

Ważne Obecne zasady ulgi na dziecko w 2025 roku, zgodnie z którymi na trzecie dziecko przysługuje 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł, pozostają w mocy. Nowe rozwiązania, które mają podwyższyć kwotę wolną od podatku, są rozważane i mogą wejść w życie dopiero od 2026 roku.

Kto zyska na planowanych zmianach?

Głównym beneficjentem projektowanej ustawy miałyby być rodziny z co najmniej dwójką dzieci, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej (PIT-37). Zgodnie z wyliczeniami, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 140 000 zł rocznie oznaczałoby ogromne korzyści.

Przykład Rodzina z dwójką dzieci, rozliczająca się wspólnie, której łączne dochody wynoszą 140 000 zł, mogłaby zyskać blisko 17 000 zł rocznie, gdyż ich dochody nie podlegałyby opodatkowaniu. Dla porównania, w 2025 roku taka sama rodzina, na zasadach obecnej ulgi na dziecko, odliczyłaby łącznie 2 224,08 zł od podatku (1112,04 zł na każde dziecko).

Projektowane zmiany uderzają w tradycyjne rozumienie ulgi na dzieci i mogą ją zastąpić zupełnie nowym, bardziej korzystnym mechanizmem dla dużej grupy podatników.

Choć ostateczny kształt przepisów wciąż jest rozważany, to najnowsze doniesienia z Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezydenta wskazują, że zmiany w uldze na dzieci mogą być rewolucyjne. Nie chodzi już o podwyższenie stawek, a o zupełnie nowy mechanizm, który podniesie kwotę wolną od podatku dla rodzin z dwójką lub więcej dzieci. Warto śledzić dalszy rozwój wydarzeń, ponieważ nowe przepisy mają potencjał, aby znacząco poprawić sytuację finansową milionów rodzin.