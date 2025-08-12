Zasiłek chorobowy. Jak go otrzymać
Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdej osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym i stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy? Aby ZUS mógł wypłacić świadczenie, musisz dopełnić kilku formalności i przygotować dokumenty do zasiłku chorobowego.
Zwolnienie lekarskie (ZUS e-ZLA) i rola pracownika
Podstawowym dokumentem jest elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA), które lekarz przesyła bezpośrednio do ZUS. To znacznie uprościło proces, ponieważ większość formalności odbywa się automatycznie. Pamiętaj jednak, że ZUS wciąż może poprosić o dodatkowe dokumenty, jeśli ma wątpliwości co do Twojego stanu zdrowia lub okoliczności powstania choroby. Choć nie musisz dostarczać zwolnienia pracodawcy, masz obowiązek poinformować go o swojej nieobecności. Zgodnie z rozporządzeniem, za terminowe dopełnienie formalności związanych z zasiłkiem odpowiada pracownik. W przypadku zwolnienia, które obejmuje okres dłuższy niż 30 dni, ZUS może poprosić o dodatkowe badania.
Oświadczenie o przychodach do ZUS - jak uniknąć konsekwencji?
Jeżeli podczas zwolnienia lekarskiego osiągasz jakiekolwiek przychody (np. z umowy zlecenia zawartej przed chorobą), masz obowiązek poinformować o tym ZUS. Zgodnie z rozporządzeniem, świadczenie chorobowe ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeśli w okresie zwolnienia wykonujesz pracę zarobkową lub prowadzisz działalność, która przynosi dochód. Należy złożyć specjalne oświadczenie (Z-12). Pamiętaj, że nawet pasywna działalność, taka jak zarządzanie firmą, może być uznana za pracę zarobkową. ZUS może również zwrócić się do Ciebie z prośbą o wyjaśnienie, skąd w okresie zwolnienia lekarskiego pochodziły Twoje dochody. Najlepiej jest unikać jakiejkolwiek pracy zarobkowej podczas zwolnienia.
Zwolnienia zagraniczne
W przypadku, gdy zwolnienie lekarskie zostało wystawione poza granicami Polski, musisz je przetłumaczyć na język polski i dostarczyć ZUS. Musi być ono wystawione przez zagranicznego lekarza na druku zgodnym z przepisami państwa, w którym zostało wystawione. W tym przypadku również ZUS może poprosić o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia. Należy to zrobić w ciągu 3 dni od daty wystawienia zwolnienia.
Zasiłek macierzyński. Niezbędne dokumenty i terminy
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej matce, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Procedura jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów do ZUS, aby świadczenie mogło zostać wypłacone.
Dokumenty wymagane po urodzeniu dziecka
• Wniosek o zasiłek macierzyński: Podstawą jest pisemny wniosek, który możesz złożyć w formie elektronicznej (przez PUE ZUS) lub papierowej. Wniosek należy złożyć w ciągu 21 dni od porodu;
• Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka: To kluczowy dokument potwierdzający narodziny;
• Oświadczenie: Musisz złożyć pisemne oświadczenie, czy zamierzasz korzystać z pełnego 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, czy też z krótszego okresu. Wniosek ten należy złożyć do 21 dni po porodzie, aby otrzymać zasiłek w wysokości 81,5% podstawy wymiaru za cały okres.
Dodatkowe przypadki i formalności
• Adopcja: W przypadku adopcji wymagany jest odpis prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka;
• Zasiłek dla ojca: W przypadku, gdy zasiłek ma być wypłacany ojcu (np. po wykorzystaniu przez matkę części urlopu macierzyńskiego), niezbędne jest oświadczenie matki o rezygnacji z reszty zasiłku oraz odpowiedni odpis skrócony aktu urodzenia. Wniosek o zasiłek dla ojca składa się na druku Z-3a;
• Urlop rodzicielski: Wniosek o urlop rodzicielski (Z-3a) należy złożyć nie później niż 21 dni po porodzie, jeśli chcesz skorzystać z pełnego 52-tygodniowego okresu świadczenia.
Ile wynosi zasiłek macierzyński?
Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku i zazwyczaj oblicza się ją na podstawie średniej z 12 miesięcy, poprzedzających urlop. Od 2025 r. obowiązują dwie główne opcje wysokości świadczenia:
Wariant 1: Świadczenie uśrednione (81,5% przez cały okres)
Jeśli złożysz wniosek o pełny, 52-tygodniowy okres (obejmujący urlop macierzyński i rodzicielski) w terminie do 21 dni po porodzie, zasiłek będzie wypłacany w uśrednionej wysokości 81,5% podstawy wymiaru przez cały czas. To najkorzystniejsza opcja dla matek, które chcą spędzić z dzieckiem cały rok na jednym świadczeniu.
Wariant 2: Świadczenie rozdzielone (100% i 70%)
Jeśli nie złożysz wniosku w ciągu 21 dni, zasiłek zostanie wypłacony w dwóch częściach:
- 100% podstawy wymiaru za pierwsze 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.
- 70% podstawy wymiaru za pozostały okres urlopu rodzicielskiego.
Ważne
Dodatkowy 9-tygodniowy urlop rodzicielski, który przysługuje drugiemu z rodziców, jest zawsze płatny w wysokości 70% podstawy wymiaru, niezależnie od momentu złożenia wniosku.
Wstrzymanie, zmniejszenie lub utrata prawa do zasiłku. 5 błędów, których musisz unikać
Rozporządzenie jasno wskazuje, jakie sytuacje mogą prowadzić do wstrzymania, zmniejszenia lub utraty prawa do zasiłku. Są to najczęstsze błędy, których należy unikać:
1) Praca zarobkowa na zwolnieniu
Jest to jeden z najpoważniejszych błędów, który może doprowadzić do całkowitego wstrzymania wypłaty zasiłku i konieczności zwrotu pobranych pieniędzy. Praca zarobkowa nie oznacza wyłącznie wykonywania obowiązków na podstawie umowy o pracę. ZUS bardzo szeroko interpretuje to pojęcie.
Co jest zabronione? To każda aktywność, która przynosi Ci dochód w okresie zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to m.in.:
- Wykonania pracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,
- Aktywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej (np. wystawianie faktur, kontakty z klientami, podpisywanie umów),
- Wykonania zleceń w ramach pracy zdalnej, nawet jeśli jest to zaledwie kilka godzin tygodniowo.
Jak ZUS to weryfikuje?ZUS ma prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu Twojego zamieszkania, ale nie tylko. Coraz częściej ZUS sięga po mniej konwencjonalne metody, jak np. weryfikacja aktywności w mediach społecznościowych. Jeżeli na zwolnieniu lekarskim, którego powodem jest np. złamana noga, opublikujesz zdjęcie z aktywnej wycieczki, może to być podstawą do wstrzymania świadczenia. ZUS może również zwrócić się do Twojego banku o wgląd w historię transakcji, aby sprawdzić, czy nie wpływały na Twoje konto pieniądze za usługi wykonane w okresie zwolnienia.
2) Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia
Celem zwolnienia lekarskiego jest powrót do zdrowia. Niewłaściwe jego wykorzystywanie to każde działanie, które jest sprzeczne z zaleceniami lekarza lub które może opóźnić powrót do sprawności.
Przykłady niewłaściwego wykorzystania:
- Wykonywanie ciężkich prac domowych lub remontowych,
- Wyjazd na wakacje, w tym na działkę,
- Aktywność fizyczna, która jest niezgodna z zaleceniami lekarskimi (np. bieganie przy problemach z kręgosłupem).
Jak ZUS to weryfikuje? ZUS może przeprowadzać kontrole w miejscu Twojego zamieszkania. Inspektorzy mają prawo zweryfikować, czy przebywasz pod wskazanym adresem i czy Twoje zachowanie jest zgodne z przeznaczeniem zwolnienia. Mogą również pytać sąsiadów o Twoją aktywność. Każdy przypadek niewłaściwego wykorzystania zwolnienia skutkuje utratą prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia.
3) Błędne lub niekompletne dane
Dokumenty składane do ZUS muszą być kompletne i w 100% zgodne z prawdą. Błędy formalne mogą opóźnić wypłatę zasiłku, a celowe wprowadzanie ZUS w błąd może skutkować oskarżeniem o wyłudzenie świadczenia.
Najczęstsze błędy:
- Podanie nieaktualnego numeru konta bankowego,
- Brak aktualizacji adresu zamieszkania lub danych osobowych,
- W przypadku zasiłku macierzyńskiego: pominięcie lub błędne wpisanie informacji o ojcu dziecka, która ma wpływ na wysokość świadczenia,
- W przypadku zasiłków dla opiekunów: zatajenie faktu, że inne osoby już pobierają świadczenia na to samo dziecko.
Konsekwencje: Niekompletne dokumenty oznaczają wezwanie do ich uzupełnienia, co wydłuża czas oczekiwania na pieniądze. Z kolei podanie fałszywych informacji może zakończyć się nałożeniem sankcji, całkowitym wstrzymaniem świadczenia i nakazem zwrotu pieniędzy z odsetkami.
4) Zmiana statusu ubezpieczeniowego
Prawo do zasiłku jest ściśle powiązane ze statusem ubezpieczeniowym. Jego zmiana w trakcie pobierania świadczenia musi być natychmiast zgłoszona do ZUS.
Najczęstsze przypadki:
- Wygaśnięcie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
- Zawieszenie lub likwidacja działalności gospodarczej,
- Utrata prawa do ubezpieczenia chorobowego z powodu braku terminowej zapłaty składek.
Konsekwencje: Utrata prawa do ubezpieczenia jest jednoznaczna z utratą prawa do zasiłku. ZUS wstrzyma jego wypłatę z dniem, w którym straciłeś ubezpieczenie.
5) Brak terminów
ZUS wyznacza terminy zarówno na złożenie wniosków, jak i na dostarczenie dodatkowych dokumentów. Ich nieprzestrzeganie może poważnie skomplikować Twoją sytuację.
Najważniejsze terminy:
- Złożenie wniosku o zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka (21 dni),
- Dostarczenie dodatkowych dokumentów na wezwanie ZUS (zazwyczaj 30 dni).
Konsekwencje: ZUS może nałożyć kary finansowe, które mogą wynosić nawet kilkaset złotych. Co więcej, brak współpracy w dostarczeniu dokumentów może zostać zinterpretowany jako brak podstaw do wypłaty świadczenia, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do jego całkowitego odrzucenia.
Praktyczna lista kontrolna (Checklista)
Aby ułatwić Ci przejście przez procedurę, przygotowaliśmy krótką listę, która pomoże Ci upewnić się, że wszystko jest w porządku.
Przed złożeniem wniosku o zasiłek:
- Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie chorobowe jest opłacone,
- Sprawdź, czy lekarz poprawnie wystawił zwolnienie elektroniczne (e-ZLA),
- Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty: odpis aktu urodzenia (dla zasiłku macierzyńskiego), zaświadczenia od pracodawcy.
W trakcie pobierania zasiłku:
- NIE PRACUJ na zwolnieniu chorobowym,
- Poinformuj ZUS o każdej zmianie sytuacji (np. podjęcie dodatkowej pracy), która może mieć wpływ na wysokość świadczenia,
- Korzystaj ze zwolnienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Podsumowanie. Zasiłek chorobowy i macierzyński 2025
|Czynność
|Dokument/Formularz
|Termin
|Uwagi
|ZASIŁEK CHOROBOWY
|Poinformowanie pracodawcy o nieobecności
|Brak formalnego dokumentu (informacja telefoniczna/e-mailowa)
|Nie później niż w 2. dniu nieobecności w pracy
|Pamiętaj, że e-ZLA jest przesyłane do ZUS automatycznie. Obowiązkiem pracownika jest tylko poinformowanie pracodawcy o nieobecności.
|Złożenie oświadczenia o przychodach w okresie zwolnienia
|Oświadczenie (formularz Z-12)
|Niezwłocznie po uzyskaniu przychodu.
|Obowiązek informowania o wszelkich dochodach (np. z umowy zlecenia, działalności). Niezgłoszenie może prowadzić do utraty zasiłku.
|Dostarczenie zwolnienia wystawionego za granicą
|Zagraniczne zwolnienie lekarskie (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
|W ciągu 3 dni od daty jego wystawienia
|Dokument musi być wystawiony na druku zgodnym z przepisami danego państwa
|ZASIŁEK MACIERZYŃSKI
|Złożenie wniosku o zasiłek macierzyński (dla matki)
|Wniosek o zasiłek macierzyński
|W ciągu 21 dni po porodzie
|Złożenie w tym terminie zapewnia uśrednione świadczenie w wysokości 81,5% za cały 52-tygodniowy okres urlopu
|Złożenie wniosku o urlop rodzicielski
|Wniosek (formularz Z-3a)
|Nie później niż 21 dni po porodzie
|Zapewnia to wypłatę zasiłku w wysokości 81,5% za cały urlop rodzicielski. Późniejszy wniosek zmienia wysokość świadczenia
|Złożenie wniosku o zasiłek macierzyński (dla ojca)
|Wniosek na druku Z-3a + oświadczenie matki o rezygnacji z części zasiłku
|Termin zależy od daty rezygnacji matki z urlopu, ale należy go złożyć niezwłocznie po tej dacie
|Zasiłek dla ojca (9 dodatkowych tygodni) jest zawsze płatny w wysokości 70% podstawy wymiaru
|KLUCZOWE BŁĘDY I RYZYKA
|Kontrola i weryfikacja danych
|Wezwanie do ZUS / prośba o dodatkowe wyjaśnienia
|Zazwyczaj 30 dni na dostarczenie wymaganych dokumentów
|Nieprzestrzeganie terminów może prowadzić do wstrzymania wypłaty, a nawet nałożenia kary finansowej
|Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia
|Zatrzymanie świadczenia za cały okres zwolnienia
|ZUS ma prawo wstrzymać świadczenie
|Praca zarobkowa, wyjazdy, remonty – to wszystko może być powodem utraty zasiłku
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. z 2025 r. poz. 616 tj.)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.