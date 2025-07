Przełomowe zmiany już od 1 stycznia 2026 roku! Samozatrudnienie i zlecenia mają wliczać się do stażu pracy

Okresy samozatrudnienia, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy na umowie zlecenia będą wliczały się do stażu pracy. Tak przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który trafił ostatnio do Sejmu. To kolejny krok na drodze do przywrócenia sprawiedliwości w obliczaniu stażu pracy i odpowiedź na problem tysięcy Polaków, których lata doświadczenia zawodowego nie były uwzględniane.