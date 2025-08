Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne to kluczowy akt prawny, który ustala jednolity, stały dochód dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu. Informacja ta ma fundamentalne znaczenie, ponieważ na jej podstawie urzędy oceniają sytuację finansową przy ubieganiu się o różnego rodzaju wsparcie.

Specyfika ryczałtu a potrzeba ustalania dochodu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który z niej korzysta, płaci podatek od przychodu (czyli od zarobionej kwoty), a nie od dochodu (przychód minus koszty). Oznacza to, że nie ma obowiązku prowadzenia szczegółowej księgowości, dokumentującej wszystkie koszty uzyskania przychodu. Z tego uproszczenia wynika jednak problem: skoro formalnie nie ustala się dochodu, urzędy oceniające wnioski o świadczenia socjalne nie mają podstawy do obliczenia, czy dana osoba spełnia kryterium dochodowe.

Właśnie w tym celu co roku wydawane jest obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwo ustala jednolitą, stałą kwotę dochodu, która w danym roku podatkowym jest przyjmowana do obliczeń we wszystkich sprawach o świadczenia. Dzięki temu urzędy dysponują uniwersalnym i prawnie wiążącym wskaźnikiem, co zapewnia spójność w procesie decyzyjnym.

Jak obwieszczenie wpływa na świadczenia przedsiębiorców na ryczałcie?

Wartość ustalona w tym obwieszczeniu ma bezpośredni wpływ na to, czy dana osoba lub jej rodzina otrzyma wsparcie finansowe od państwa. Dochód ten jest brany pod uwagę przy ubieganiu się o:

• Świadczenia z pomocy społecznej: na przykład zasiłki celowe, zasiłki okresowe;

• Świadczenia rodzinne: na przykład zasiłki rodzinne i dodatki do nich;

• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, to obwieszczenie jest kluczowe, ponieważ na jego podstawie urzędnicy będą oceniać ich sytuację finansową. To nie ich faktyczny dochód, ale właśnie ta ustalona przez Ministerstwo kwota zadecyduje o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Jeśli dochód z Obwieszczenia będzie wysoki, może to spowodować przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń, nawet jeśli w rzeczywistości sytuacja finansowa rodziny jest trudna.

Co w przypadku, gdy dochód z obwieszczenia jest niekorzystny?

Przedsiębiorcy na ryczałcie, których faktyczna sytuacja finansowa jest trudniejsza niż wynikałoby to z obwieszczenia, mogą czuć się poszkodowani. Niestety, w większości przypadków, przepisy nie przewidują możliwości kwestionowania dochodu ustalonego w obwieszczeniu, ponieważ ma ono charakter obligatoryjny. Jest to jeden z kosztów uproszczonej formy rozliczania się. Jedyną alternatywą byłoby rozliczanie się na zasadach ogólnych (podatek liniowy lub skala podatkowa), gdzie faktyczny dochód jest dokumentowany, co jednak wiąże się z większymi obowiązkami księgowymi.

Procedura ustalania dochodu dla ryczałtowców jest stosowana od lat i ma na celu ujednolicenie systemu. Kwota dochodu ustalana jest corocznie na podstawie danych statystycznych. Wcześniej sposób obliczania dochodu dla osób na ryczałcie bywał bardziej skomplikowany, ale od 2020 r. uproszczono go, przyjmując jedną wartość.

Warto mieć świadomość, że podobne zasady dotyczą także innych uproszczonych form opodatkowania, np. karty podatkowej, dla których dochód również jest ustalany w drodze obwieszczeń.

Ważne Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2024 z ryczałtu weszło w życie 31 lipca 2025 r.