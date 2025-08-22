Atak na Zakarpacie

Wczorajsze uderzenia Rosji na Ukrainę objęły m.in. obiekty wojskowe i przemysłowe w miastach takich jak Lwów, Łuck, Dnipro, Dubno oraz Mukaczewo. W tym ostatnim mieście celem ataku stał się zakład Flex Ukraine, należący do międzynarodowej korporacji Flex Ltd. – firmy z siedzibami w USA i Singapurze. Według lokalnych władz, w wyniku ataku doszło do poważnych uszkodzeń i długotrwałego pożaru. Mieszkańcy zostali poproszeni o niewychodzenie z domów, jeśli nie jest to konieczne.

Ukraina: „To był cywilny zakład z amerykańskim kapitałem”

Ukraińskie władze przedstawiają atak jako uderzenie w cywilny obiekt przemysłowy. Szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha, napisał w serwisie X (d. Twitter):

„Pomimo wszelkich wysiłków na rzecz zakończenia wojny, Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany złożony atak z użyciem dronów i rakiet na infrastrukturę cywilną oraz energetyczną. Jedna z rakiet trafiła w dużego amerykańskiego producenta elektroniki w naszym najbardziej wysuniętym na zachód regionie, powodując poważne zniszczenia i ofiary. Był to w pełni cywilny obiekt, niezwiązany z obronnością.”

Sybiha podkreślił również, że to nie pierwszy raz, kiedy Rosja atakuje amerykańskie przedsiębiorstwa w Ukrainie, przypominając wcześniejsze uderzenia w biura Boeinga w Kijowie. W jego ocenie, atak nie miał żadnej militarnej logiki i był „aktem terroru wymierzonym w ludzi, firmy i normalne życie”.

Rosjanie: „Produkowano tam elektronikę dla dronów i systemów łączności”

Zupełnie inny obraz przedstawiają źródła rosyjskie, według których zakład w Mukaczewie miał charakter „podwójnego przeznaczenia” – cywilnego i wojskowego. Fabryka miała produkować:

elementy zasilania i przetworniki DC/DC,

interfejsy dla systemów bezzałogowych,

płytki drukowane i elektronikę do zastosowań wojskowych,

komponenty do dronów i systemów komunikacji.

Rosyjskie kanały wojskowe informują również, że znaczna część ukraińskich dronów miała być wyposażona w komponenty pochodzące właśnie z tego zakładu. Podnoszone są także kwestie lokalizacji – Mukaczewo znajduje się niedaleko byłego wojskowego lotniska, które może mieć znaczenie logistyczne.

Część szerszej ofensywy na przemysłową infrastrukturę Ukrainy

Uderzenie w zakład Flex to element szerokiej serii rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę. Celem były m.in. zakłady Elektron we Lwowie, a także lotniska w Łucku, Dubnie i Czerniowcach. Regiony te są uważane za kluczowe punkty logistyczne dla ukraińskiego przemysłu obronnego i kanałów wsparcia z Zachodu.

Zachodnia Ukraina, w tym Zakarpacie, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie państw NATO, w tym Polski, Słowacji i Węgier. Odległość z Mukaczewa do polskiej granicy wynosi około 70 km w linii prostej.