Private banking – codzienność połączona z inwestowaniem

Private banking, choć często kojarzony z luksusem, nie jest usługą zarezerwowaną wyłącznie dla milionerów. Jak podkreśliła Ewa Łuniewska, zamożny klient to coraz częściej osoba aktywna zawodowo, rozwijająca własną firmę, która nie tylko gromadzi kapitał, ale chce go mądrze inwestować i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń.

– To połączenie codziennej, operacyjnej bankowości z długofalowym myśleniem o majątku – wyjaśniła. – Private banking to nie tylko konto bankowe, ale cała filozofia zarządzania finansami, która obejmuje także planowanie sukcesji i inwestycje.

Naturalna potrzeba, a nie fanaberia

Zgodnie z obserwacjami ING, potrzeba korzystania z usług private banking rodzi się w sposób naturalny – nie jest nagłą decyzją, lecz wynikiem zmieniającego się stylu życia. Klienci potrzebują wyższych limitów kart kredytowych, lepszych pakietów ubezpieczeniowych, dostępu do usług finansowych za granicą oraz wsparcia w zarządzaniu coraz bardziej złożonym portfelem inwestycji.

Łuniewska zauważa, że private banking to po prostu „rozszerzona” bankowość codzienna – wzbogacona o elementy potrzebne zamożnym osobom, które coraz częściej mają ograniczony czas, ale coraz większe potrzeby.

Dynamicznie rosnący rynek

Do tej pory ING Bank Śląski rozwijał ofertę private bankingu w ramach innych segmentów. Obecnie, z uwagi na rosnące znaczenie tej grupy klientów, bank wyodrębnił osobny pion private banking. – Chcemy podkreślić, że to jest osobny segment, z osobnymi potrzebami i dedykowaną ofertą – powiedziała Łuniewska.

Jak duży jest ten rynek w Polsce? Choć dane o dochodach mogą być pomocne, nie oddają całego obrazu. Z badania Mastercard wynika, że liczba klientów private banking w Polsce może się podwoić w ciągu najbliższych dwóch lat. To potwierdza, że zapotrzebowanie na tego typu usługi rośnie w imponującym tempie.

Co wyróżnia ofertę ING?

Nowy pion private banking w ING będzie opierał się na trzech filarach:

1.Codzienna bankowość na najwyższym poziomie – z prestiżowymi kartami kredytowymi, atrakcyjną ofertą walutową oraz kompleksowym pakietem ubezpieczeń.

2.Wsparcie w inwestowaniu – doradztwo dla osób, które nie mają czasu ani zasobów, by samodzielnie analizować rynek, a chcą optymalnie lokować swoje środki.

3.Elastyczne finansowanie – z uwzględnieniem specyfiki przychodów zamożnych klientów, np. z dywidend czy działalności gospodarczej. W momentach nagłych potrzeb bank zamierza oferować niestandardowe rozwiązania kredytowe, dopasowane do sytuacji klienta.

Polska coraz zamożniejsza

Rozwój sektora private banking to nie tylko efekt rosnącego majątku Polaków, ale też dowód na to, że banki coraz lepiej rozumieją potrzeby bardziej wymagających klientów. – To dobra wiadomość dla gospodarki – podsumował Szymon Glonek. – Pokazuje, że jako społeczeństwo się bogacimy i coraz śmielej myślimy o zarządzaniu finansami w długim horyzoncie czasowym.