Problemy z przeciążeniem SOR-ów i nadużywaniem karetek to stały punkt debat o polskiej służbie zdrowia. Teraz pojawił się pomysł, który ma uderzyć w kieszeń pacjentów. Czy to sprawiedliwe rozwiązanie, czy zagrożenie dla potrzebujących?

Reklama

Petycja do Ministerstwa Zdrowia. Pacjent zapłaci za "niepotrzebną" pomoc?

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, której treść wywołała gorącą dyskusję w środowisku medycznym i społeczeństwie. Jej autor postuluje, aby dyrektorzy szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR-ów) oraz pogotowia ratunkowego uzyskali prawo do obciążania kosztami udzielonych świadczeń pacjentów, którzy zgłaszają się po pomoc, lecz w rzeczywistości nie wymagają pilnej interwencji medycznej. Dotyczy to zarówno zgłoszeń na SOR, jak i wezwań karetki.

Celem petycji jest rozwiązanie problemu przeciążenia ratunkowego systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów, których stan nie kwalifikuje się do nagłej interwencji. Autorzy argumentują, że takie działanie doprowadza do blokowania zasobów (personelu, sprzętu, karetek), które powinny być dedykowane osobom w stanie zagrożenia życia.

Nieuzasadnione wezwania i zgłoszenia. Problem SOR-ów i karetek

Problem nieuzasadnionych wezwań karetek i zgłoszeń na SOR-y jest powszechnie znany w Polsce. Pacjenci często wybierają te drogi, gdy nie mogą szybko dostać się do lekarza rodzinnego, potrzebują jedynie recepty, zwolnienia lekarskiego, porady, lub ich dolegliwości nie stanowią stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przeciążenie systemu. Każde nieuzasadnione wezwanie karetki lub zajęcie miejsca na SOR-ze oznacza, że karetka lub zespół medyczny są niedostępni dla osoby, która faktycznie potrzebuje pilnej pomocy.

Koszty. Udzielanie świadczeń na SOR-ze i wyjazdy karetek to znaczne koszty dla systemu opieki zdrowotnej, które są finansowane ze składek wszystkich ubezpieczonych.

Wydłużony czas oczekiwania. Nadużywanie systemu przez pacjentów niepotrzebujących pilnej pomocy skutkuje drastycznym wydłużeniem czasu oczekiwania dla tych, którzy naprawdę jej wymagają, co w skrajnych przypadkach może zagrażać życiu.

Petycja proponuje, aby to personel medyczny (lekarz SOR, dyspozytor pogotowia) miał kompetencje do oceny, czy dane wezwanie/zgłoszenie było uzasadnione. Jeśli ocena byłaby negatywna, pacjent mógłby zostać obciążony kosztami.

Ile może kosztować "niepotrzebna" pomoc? Potencjalne opłaty

Jeśli propozycja zawarta w petycji zostałaby wdrożona, koszty dla pacjentów mogłyby być znaczące. Warto pamiętać, że usługi pogotowia ratunkowego i SOR-ów są drogie.

Koszt wyjazdu karetki. Standardowy wyjazd karetki to koszt od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych, w zależności od jego złożoności i zaangażowanych środków. Koszt świadczeń na SOR. Wizyta na SOR-ze, w zależności od wykonanych badań i procedur, może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Czy petycja zostanie przyjęta. Argumenty za i przeciw

Propozycja zawarta w petycji budzi ogromne kontrowersje i ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Argumenty za przyjęciem petycji:

• odciążenie systemu - zwolennicy twierdzą, że obciążenie finansowe zniechęciłoby pacjentów do nieuzasadnionych wezwań, co realnie odciążyłoby SOR-y i pogotowie.

• sprawiedliwość - argumentuje się, że osoby nadużywające systemu powinny ponosić tego konsekwencje, a nie być utrzymywane przez składki wszystkich ubezpieczonych.

• poprawa dostępności - odciążenie systemu przyspieszyłoby pomoc dla pacjentów naprawdę jej potrzebujących.

Argumenty przeciwko przyjęciu petycji:

• zagrożenie dla zdrowia - przeciwnicy obawiają się, że wizja konieczności zapłaty kary zniechęciłaby pacjentów do wzywania pomocy nawet w sytuacjach, gdy jej potrzebują, co mogłoby prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia i powikłań.

• trudność oceny - ocena, czy wezwanie było "nieuzasadnione", jest subiektywna i trudna do przeprowadzenia przez personel medyczny w warunkach stresu. Może to prowadzić do sporów i krzywdzących ocen.

• wykluczenie społeczne - obciążenie kosztami mogłoby być nieproporcjonalnie dotkliwe dla osób uboższych, które z obawy przed karą, unikałyby szukania pomocy.

• rola lekarza rodzinnego - problem leży często w braku szybkiego dostępu do lekarza POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a nie w złej woli pacjentów.

Ważne Petycje, choć są formą wyrażania opinii i wpływania na legislację, nie są wiążące dla Ministerstwa Zdrowia. Resort może, ale nie musi podjąć prac legislacyjnych w tym kierunku.

Bądź świadomy, zanim zadzwonisz

Petycja do Ministerstwa Zdrowia dotycząca obciążania kosztami nieuzasadnionych wezwań karetek i zgłoszeń na SOR-y to temat, który z pewnością będzie budził gorące dyskusje. Niezależnie od jej losów, kluczowe jest, abyśmy jako pacjenci świadomie korzystali z systemu opieki zdrowotnej. Pamiętaj: SOR i pogotowie ratunkowe są przeznaczone dla stanów nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W innych przypadkach, skonsultuj się z lekarzem rodzinnym lub skorzystaj z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Twoja odpowiedzialność to klucz do sprawnie działającej służby zdrowia.