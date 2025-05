Kredyt studencki na preferencyjnych warunkach - wsparcie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kredyt studencki to forma wsparcia finansowego, udzielana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom oraz doktoratom, polegająca na comiesięcznym przelewaniu określonych transz pieniężnych na konto studenta. Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po ukończeniu studiów.

Do głównych zalet kredytu studenckiego należą preferencyjne warunki oraz dostępność przez cały rok: wniosek o kredyt można złożyć w dowolnym momencie trwania lub kształcenia w szkole doktorskiej, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

Kredyty studenckie są udzielane przez wybrane banki komercyjne na preferencyjnych warunkach, możliwych dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich, finansowanego z budżetu państwa. Kredyt przyznawany jest na cały okres studiów, a decyzja kredytowa powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Kto może otrzymać kredyt i jakie są kryteria dochodowe?

Kredyt studencki mogą otrzymać:

studenci, który nie ukończyli 30 roku życia oraz

doktoranci, który nie ukończyli 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej, pod warunkiem, że przed podpisaniem umowy kredytowej przedstawi w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, status studenta lub doktoranta.

Warunkiem otrzymania kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468), Minister Nauki ustalił, że roku akademickim 2024/2025, maksymalny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 4.000 zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek o kredyt studencki?

Wniosek o kredyt studencki można składać zarówno w formie papierowej, jak również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wybranej instytucji kredytującej.

Wniosek można złożyć w następujących bankach:

PKO Bank Polski S.A.,

Bank Pekao S.A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Do wniosku należy dołączyć:

oświadczenie o wysokości dochodów oraz liczbie członków rodziny wnioskodawcy na poprzedni rok,

zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub doktoranta, albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej oraz

dokumenty wymagane przez bank w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu.

Raz w roku – najpóźniej do 31 października, należy przedstawić bankowi aktualną legitymację studencką lub doktorancką, w celu otrzymywania dalszych transz.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określa umowa, która zawiera m.in.:

okres, na jaki kredyt został udzielony,

datę rozpoczęcia wypłaty transz,

sposób weryfikacji statusu studenta lub doktoranta,

zasady ustalenia harmonogramu oraz

wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

W przypadku trudności ze spełnieniem wymogów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku studentów mieszkających na obszarach wiejskich.

Wypłata transz, spłata oraz wysokość oprocentowania kredytu studenckiego

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych transzach w wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł przez okres:

do 6 lat w przypadku studentów oraz

do 4 lat w przypadku doktorantów.

Powyższe transze wypłacane są przez 10 miesięcy w roku akademickim. Ważnym aspektem jest okres spłaty kredytu: rozpoczyna się ona dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Jest to czas przeznaczony na znalezienie pracy i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Liczba rat do spłaty wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz:

Przykład Jeśli student otrzymywał przez studia transze po 1000 zł, to miesięczna rata wyniesie 500 zł plus połowa należnych odsetek, druga połowa pokrywana jest z Funduszu Kredytów Studenckich).

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i obliczane jako suma:

marży banku oraz

1,2 x stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

Warunkiem spłaty tylko połowy naliczonych odsetek jest ukończenie studiów.

Ulgi, umorzenia i pomoc w spłacie kredytu studenckiego

W przypadku trudności finansowych dostępne są rozwiązania umożliwiające odroczenie spłaty lub zmniejszenie wysokości miesięcznej raty. Możliwość umorzenia kredytu mają również absolwenci z najlepszymi wynikami.

Na wniosek kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może zostać zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Możliwe jest również zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres do 12 miesięcy.

Jeśli trudna sytuacja życiowa uniemożliwia terminową spłatę kredytu, Minister może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach – nawet w całości.

Studenci z najlepszymi wynikami mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytu, jeżeli znajdą się gronie najlepszych absolwentów:

50% – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów,

35% – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów oraz

20% – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

W 2023 roku z częściowego lub całkowitego umorzenia kredytu skorzystało 218 osób. Od początku funkcjonowania systemu umorzeń skorzystało już około 20 400 kredytobiorców. Najczęstszą podstawą do umorzenia było znalezienie się w gronie 1%-10% najlepszych absolwentów uczelni, co umożliwia umorzenie od 20% do 50% wartości kredytu.

Zainteresowanie kredytem studenckim - dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kredyty studenckie cieszą się dużym zainteresowaniem. Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w roku 2023 banki zawarły 1.087 umów kredytowych ze studentami i doktoratami. Liczba ta stanowiła 88,3% wszystkich wnioskodawców spełniających kryterium dochodowe. Pozostałe osoby nie podpisały umowy lub nie przedstawiły wymaganego poręczenia. Największą popularności cieszył się wariant 1000 zł: