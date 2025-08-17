- Kto może otrzymać dofinansowanie do najmu z programu Mieszkanie na Start?
Podstawę prawną programu Mieszkanie na Start stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2018 poz. 1540). Uzupełnieniem tych regulacji jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania, jakie należy dołączyć do wniosku (Dz.U. 2018 poz. 2521). Celem programu jest finansowe wsparcie lokatorów w pokrywaniu kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zwłaszcza w pierwszych latach jego użytkowania. Realizowane jest to przede wszystkim poprzez dopłaty do czynszu, które mają odciążyć domowe budżety i ułatwić dostęp do stabilnych warunków mieszkaniowych.
Kto może otrzymać dofinansowanie do najmu z programu Mieszkanie na Start?
Dofinansowanie do najmu w ramach programu Mieszkanie na Start mogą otrzymać osoby fizyczne, które spełniają określone w ustawie wymagania. O dopłaty mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, np. w związku z wykonywaną pracą. Warunkiem jest najem mieszkania objętego umową między gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty przysługują osobom, które spełniają kryteria dochodowe i majątkowe oraz mieszkają w lokalu wskazanym w programie.
Najemca może liczyć na wsparcie, jeśli:
- jest obywatelem Polski lub cudzoziemcem posiadającym legalny tytuł pobytowy,
- wynajmuje mieszkanie objęte programem, m.in.:
- lokal nowo wybudowany,
- mieszkanie powstałe w wyniku przebudowy lub rewitalizacji,
- mieszkanie w formule „lokal za grunt”,
- mieszkanie wynajmowane przez społeczną agencję najmu (SAN),
- zasiedla lokal po raz pierwszy w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji (z wyjątkiem mieszkań w formule „lokal za grunt” oraz SAN),
- od zakończenia inwestycji nie upłynęło jeszcze 20 lat,
- osiąga stosunkowo niskie dochody, które utrudniają zakup lub najem mieszkania na rynku,
- nie posiada prawa własności ani współwłasności innego lokalu mieszkalnego,
- zamieszkuje w mieszkaniu objętym prawem do dopłat,
- zawarł umowę najmu lub podnajmu w wyniku naboru organizowanego przez gminę, spółkę gminną lub społeczną agencję najmu,
- posiada tzw. zdolność czynszową, czyli możliwość opłacania części czynszu nieobjętej dopłatą (warunek nie dotyczy m.in. mieszkań w formule „lokal za grunt” oraz SAN).
Ile wynosi dofinansowanie do najmu z programu Mieszkanie na Start w 2025 roku?
Wysokość dofinansowania do najmu w ramach programu Mieszkanie na Start nie jest stała. Zależy zarówno od decyzji konkretnej gminy, jak i od wielkości gospodarstwa domowego. To właśnie gmina w uchwale określa zasady naboru najemców oraz kryteria pierwszeństwa, a ustawodawca premiuje przede wszystkim większe rodziny. Im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty można uzyskać. Przykładowo, w Gdańsku maksymalna kwota wsparcia dla pięcioosobowej rodziny wynosi obecnie 1154 zł miesięcznie, natomiast bezdzietna para może liczyć na dopłatę w wysokości do 505 zł miesięcznie.
Tyle wynosi maksymalna kwota dofinansowania do najmu z programu Mieszkanie na Start w 2025 roku w miastach wojewódzkich:
|Miasto
|Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m²
|Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 1-os.
|Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 2-os.
|Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 3-os.
|Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 4-os.
|Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 5-os.
|Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 6-os.
|Wrocław
|15,27 zł
|305 zł
|535 zł
|764 zł
|993 zł
|1222 zł
|1451 zł
|Bydgoszcz
|11,01 zł
|220 zł
|386 zł
|551 zł
|716 zł
|881 zł
|1046 zł
|Toruń
|10,26 zł
|205 zł
|359 zł
|513 zł
|667 zł
|820 zł
|974 zł
|Lublin
|11,64 zł
|233 zł
|407 zł
|582 zł
|756 zł
|931 zł
|1106 zł
|Gorzów Wielkopolski
|12,32 zł
|246 zł
|431 zł
|616 zł
|801 zł
|986 zł
|1170 zł
|Zielona Góra
|12,32 zł
|246 zł
|431 zł
|616 zł
|801 zł
|986 zł
|1170 zł
|Łódź
|10,12 zł
|202 zł
|354 zł
|506 zł
|658 zł
|810 zł
|962 zł
|Kraków
|13,31 zł
|266 zł
|466 zł
|666 zł
|865 zł
|1065 zł
|1265 zł
|Warszawa
|16,06 zł
|321 zł
|562 zł
|803 zł
|1044 zł
|1285 zł
|1526 zł
|Opole
|9,91 zł
|198 zł
|347 zł
|495 zł
|644 zł
|793 zł
|941 zł
|Rzeszów
|10,40 zł
|208 zł
|364 zł
|520 zł
|676 zł
|832 zł
|988 zł
|Białystok
|11,53 zł
|231 zł
|403 zł
|576 zł
|749 zł
|922 zł
|1095 zł
|Gdańsk
|14,43 zł
|289 zł
|505 zł
|721 zł
|938 zł
|1154 zł
|1371 zł
|Katowice
|11,26 zł
|225 zł
|394 zł
|563 zł
|732 zł
|901 zł
|1070 zł
|Kielce
|11,49 zł
|230 zł
|402 zł
|574 zł
|747 zł
|919 zł
|1091 zł
|Olsztyn
|14,84 zł
|297 zł
|519 zł
|742 zł
|964 zł
|1187 zł
|1409 zł
|Poznań
|15,33 zł
|307 zł
|537 zł
|767 zł
|996 zł
|1226 zł
|1456 zł
|Szczecin
|12,33 zł
|247 zł
|432 zł
|617 zł
|802 zł
|987 zł
|1172 zł
Szczegółowe zestawienie wysokości dopłat do najmu można znaleźć w pliku poniżej.
Dofinansowanie do najmu z programu Mieszkanie na Start w 2025 roku w praktyce
Przykład 1
Anna i Michał to młode małżeństwo, które mieszka w Toruniu z dwójką dzieci. Michał pracuje na etacie, a Anna zajmuje się dziećmi i dorabia dorywczo. Ich dochody pozwalają im na codzienne utrzymanie, ale są zbyt niskie, by samodzielnie wynająć mieszkanie na wolnym rynku lub wziąć kredyt hipoteczny.
Kiedy gmina ogłosiła nabór w ramach programu „Mieszkanie na Start”, Anna i Michał zgłosili się i spełnili wszystkie wymagania: nie posiadają innego mieszkania, ich dochody mieszczą się w limitach, a dodatkowo zostali zakwalifikowani do nowo wybudowanego lokalu objętego programem. Dzięki temu podpisali umowę najmu na mieszkanie o powierzchni 65m2 i otrzymują dopłatę do czynszu w wysokości 666.90 zł miesięcznie.
Przykład 2
Pani Katarzyna jest samotną mamą wychowującą dwoje dzieci. Ze względu na umiarkowane dochody, nie stać jej na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku we Wrocławiu. W ramach naboru prowadzonego przez gminę otrzymała możliwość zamieszkania w lokalu objętym programem Mieszkanie na Start. o powierzchni 50m2. Dzięki temu jej miesięczny czynsz został obniżony dzięki dopłacie wynoszącej 763,50 zł. Dzięki temu pani Katarzyna może przeznaczyć zaoszczędzone środki na wydatki związane z wychowaniem i edukacją dzieci.
Gdzie można wynająć mieszkanie z dopłatami w ramach programu Mieszkanie na Start?
Obecny wykaz gmin, które podpisały z BGK umowę dotyczącą dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start, udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Na dzień 1 sierpnia 2025 roku są to:
- w województwie dolnośląskim: Głogów, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Ząbkowice Śląskie;
- w województwie kujawsko-pomorskim: Książki, Nakło nad Notecią, Świecie, Toruń, Wąbrzeźno;
- w województwie lubelskim: Biała Podlaska, Świdnik, Zamość;
- w województwie łódzkim: Bełchatów, Łowicz, Radomsko;
- w województwie małopolskim: Kraków, Nowy Targ, Tarnów;
- w województwie mazowieckim: Mińsk Mazowiecki, Radom;
- w województwie opolskim: Nysa, Opole;
- w województwie podkarpackim: Dębica, Krosno, Miejsce Piastowe, Nowa Sarzyna, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Stalowa Wola;
- w województwie pomorskim: Gdańsk, Gdynia, Kępice, Prabuty, Tczew;
- w województwie śląskim: Bielsko-Biała, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Lubliniec, Pszczyna, Tarnowskie Góry, Żywiec;
- w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg, Olsztyn;
- w województwie wielkopolskim: Kaczory, Kępno, Konin, Leszno, Mieścisko, Ostrzeszów, Powidz, Poznań, Września;
- w województwie zachodniopomorskim: Biały Bór, Człopa, Kołobrzeg, Polanów, Sianów, Stargard, Świdwin.