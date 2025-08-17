Podstawę prawną programu Mieszkanie na Start stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2018 poz. 1540). Uzupełnieniem tych regulacji jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania, jakie należy dołączyć do wniosku (Dz.U. 2018 poz. 2521). Celem programu jest finansowe wsparcie lokatorów w pokrywaniu kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zwłaszcza w pierwszych latach jego użytkowania. Realizowane jest to przede wszystkim poprzez dopłaty do czynszu, które mają odciążyć domowe budżety i ułatwić dostęp do stabilnych warunków mieszkaniowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie do najmu z programu Mieszkanie na Start?

Dofinansowanie do najmu w ramach programu Mieszkanie na Start mogą otrzymać osoby fizyczne, które spełniają określone w ustawie wymagania. O dopłaty mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, np. w związku z wykonywaną pracą. Warunkiem jest najem mieszkania objętego umową między gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty przysługują osobom, które spełniają kryteria dochodowe i majątkowe oraz mieszkają w lokalu wskazanym w programie.

Najemca może liczyć na wsparcie, jeśli:

jest obywatelem Polski lub cudzoziemcem posiadającym legalny tytuł pobytowy,

wynajmuje mieszkanie objęte programem, m.in.:

lokal nowo wybudowany,

mieszkanie powstałe w wyniku przebudowy lub rewitalizacji,

mieszkanie w formule „lokal za grunt”,

mieszkanie wynajmowane przez społeczną agencję najmu (SAN),

zasiedla lokal po raz pierwszy w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji (z wyjątkiem mieszkań w formule „lokal za grunt” oraz SAN),

od zakończenia inwestycji nie upłynęło jeszcze 20 lat,

osiąga stosunkowo niskie dochody, które utrudniają zakup lub najem mieszkania na rynku,

nie posiada prawa własności ani współwłasności innego lokalu mieszkalnego,

zamieszkuje w mieszkaniu objętym prawem do dopłat,

zawarł umowę najmu lub podnajmu w wyniku naboru organizowanego przez gminę, spółkę gminną lub społeczną agencję najmu,

posiada tzw. zdolność czynszową, czyli możliwość opłacania części czynszu nieobjętej dopłatą (warunek nie dotyczy m.in. mieszkań w formule „lokal za grunt” oraz SAN).

Ile wynosi dofinansowanie do najmu z programu Mieszkanie na Start w 2025 roku?

Wysokość dofinansowania do najmu w ramach programu Mieszkanie na Start nie jest stała. Zależy zarówno od decyzji konkretnej gminy, jak i od wielkości gospodarstwa domowego. To właśnie gmina w uchwale określa zasady naboru najemców oraz kryteria pierwszeństwa, a ustawodawca premiuje przede wszystkim większe rodziny. Im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty można uzyskać. Przykładowo, w Gdańsku maksymalna kwota wsparcia dla pięcioosobowej rodziny wynosi obecnie 1154 zł miesięcznie, natomiast bezdzietna para może liczyć na dopłatę w wysokości do 505 zł miesięcznie.

Tyle wynosi maksymalna kwota dofinansowania do najmu z programu Mieszkanie na Start w 2025 roku w miastach wojewódzkich:

Miasto Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m² Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 1-os. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 2-os. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 3-os. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 4-os. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 5-os. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstw 6-os. Wrocław 15,27 zł 305 zł 535 zł 764 zł 993 zł 1222 zł 1451 zł Bydgoszcz 11,01 zł 220 zł 386 zł 551 zł 716 zł 881 zł 1046 zł Toruń 10,26 zł 205 zł 359 zł 513 zł 667 zł 820 zł 974 zł Lublin 11,64 zł 233 zł 407 zł 582 zł 756 zł 931 zł 1106 zł Gorzów Wielkopolski 12,32 zł 246 zł 431 zł 616 zł 801 zł 986 zł 1170 zł Zielona Góra 12,32 zł 246 zł 431 zł 616 zł 801 zł 986 zł 1170 zł Łódź 10,12 zł 202 zł 354 zł 506 zł 658 zł 810 zł 962 zł Kraków 13,31 zł 266 zł 466 zł 666 zł 865 zł 1065 zł 1265 zł Warszawa 16,06 zł 321 zł 562 zł 803 zł 1044 zł 1285 zł 1526 zł Opole 9,91 zł 198 zł 347 zł 495 zł 644 zł 793 zł 941 zł Rzeszów 10,40 zł 208 zł 364 zł 520 zł 676 zł 832 zł 988 zł Białystok 11,53 zł 231 zł 403 zł 576 zł 749 zł 922 zł 1095 zł Gdańsk 14,43 zł 289 zł 505 zł 721 zł 938 zł 1154 zł 1371 zł Katowice 11,26 zł 225 zł 394 zł 563 zł 732 zł 901 zł 1070 zł Kielce 11,49 zł 230 zł 402 zł 574 zł 747 zł 919 zł 1091 zł Olsztyn 14,84 zł 297 zł 519 zł 742 zł 964 zł 1187 zł 1409 zł Poznań 15,33 zł 307 zł 537 zł 767 zł 996 zł 1226 zł 1456 zł Szczecin 12,33 zł 247 zł 432 zł 617 zł 802 zł 987 zł 1172 zł

Szczegółowe zestawienie wysokości dopłat do najmu można znaleźć w pliku poniżej.

Mieszkanie na Start wysokość dopłat II i III kwartał 2025 pobierz plik

Dofinansowanie do najmu z programu Mieszkanie na Start w 2025 roku w praktyce

Przykład 1

Anna i Michał to młode małżeństwo, które mieszka w Toruniu z dwójką dzieci. Michał pracuje na etacie, a Anna zajmuje się dziećmi i dorabia dorywczo. Ich dochody pozwalają im na codzienne utrzymanie, ale są zbyt niskie, by samodzielnie wynająć mieszkanie na wolnym rynku lub wziąć kredyt hipoteczny.

Kiedy gmina ogłosiła nabór w ramach programu „Mieszkanie na Start”, Anna i Michał zgłosili się i spełnili wszystkie wymagania: nie posiadają innego mieszkania, ich dochody mieszczą się w limitach, a dodatkowo zostali zakwalifikowani do nowo wybudowanego lokalu objętego programem. Dzięki temu podpisali umowę najmu na mieszkanie o powierzchni 65m2 i otrzymują dopłatę do czynszu w wysokości 666.90 zł miesięcznie.

Przykład 2

Pani Katarzyna jest samotną mamą wychowującą dwoje dzieci. Ze względu na umiarkowane dochody, nie stać jej na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku we Wrocławiu. W ramach naboru prowadzonego przez gminę otrzymała możliwość zamieszkania w lokalu objętym programem Mieszkanie na Start. o powierzchni 50m2. Dzięki temu jej miesięczny czynsz został obniżony dzięki dopłacie wynoszącej 763,50 zł. Dzięki temu pani Katarzyna może przeznaczyć zaoszczędzone środki na wydatki związane z wychowaniem i edukacją dzieci.

Gdzie można wynająć mieszkanie z dopłatami w ramach programu Mieszkanie na Start?

Obecny wykaz gmin, które podpisały z BGK umowę dotyczącą dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start, udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Na dzień 1 sierpnia 2025 roku są to: