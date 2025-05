Przykład

Wracając do wyżej przytaczanego przykładu, jeżeli dziecko otrzymało prezenty od chrzestnej [zaliczanej do III grupy podatkowej], których łączna wartość w ciągu 5 lat wyniosła 15 499 zł [9766 zł ponad limit] i nie została zgłoszona w terminie - to fiskus może nałożyć 20% podatek sankcyjny od nadwyżki kotwy wolnej od podatku. W tym przypadku podatek wyniósłby dokładnie 1953,2 zł. Jeżeli w toku kontroli skarbowej okaże się, że nie ma dowodów potwierdzających daty otrzymania darowizn lub dokumenty potwierdzające datę nie są wiarygodne - to urząd skarbowy może nałożyć 20% podatek sankcyjny od całej ich wartości, a nie tylko od nadwyżki ponad limit. W takiej sytuacji podatek wysokość podatku wyniesie 3099,8 zł [20% z kwoty 15 499 zł].