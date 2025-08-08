Na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawiła się informacja o rozpoczęciu nowego etapu wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. Chodzi o program, w ramach którego do 2030 roku Polska ma przeznaczyć nawet do 45 miliardów złotych, a który ma wspomóc inwestycje mieszkaniowe w całej Polsce.

Nowe plany rządu w sprawie budownictwa szansą na większą dostępność mieszkań

Ustawa przygotowana przez rząd i ogłoszona 7 sierpnia 2025 roku w Dzienniku Ustaw - według obietnic Ministerstwa Rozwoju i Technologii - ma umożliwić przeprowadzenie tysięcy inwestycji związanych z mieszkalnictwem w całej Polsce. Resort podkreśla, że ma być to realne wsparcie dla wielu Polaków i szansa na wzmocnienie potencjału gmin.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w zakresie istniejących już form wsparcia i mowa tutaj o:

- zwiększeniu budżetu na program budownictwa socjalnego i komunalnego. W tym przypadku kwota zostaje zwiększona z 2 (2024) do 4,5 miliardów złotych (2025). Docelowo jednak na inwestycję tą przewidziano nawet 10 miliardów złotych rocznie. Łącznie na cały program do 2030 roku ma zostać przekazana kwota 45 miliardów złotych.
- wydłużeniu trwania programu społecznego budownictwa czynszowego. Tutaj zakłada się preferencyjne kredyty dla TBS-ów oraz SIM-ó, a także spółdzielni mieszkaniowych. Co bardzo istotne, budżet zostaje w tym przypadku zwiększony z 5 do 6,9 miliardów złotych.
- wsparciu budowy akademików. Tutaj zakłada się wsparcie dla gmin oraz uczelni, a celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności mieszkaniowej dla studentów i studentek spoza dużych miast.

Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wzrosła. Najnowszy raport ujawnia zdumiewające dane
Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych wzrosła. Najnowszy raport ujawnia zdumiewające dane

Zobacz również

Plany rządu mają przede wszystkim być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania w przystępnych cenach. W głównej mierze jest to jednak inicjatywa, która ma trafić do studentów, osób starszych oraz tych, którzy z różnych powodów szukają alternatywy dla zakupu mieszkania i zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Wsparcie budownictwa szansą dla mniejszych gmin

Owo nowe otwarcie w polityce mieszkaniowej ma być zauważalne nie tylko w przypadku dużych miast, ale także gmin. Wedle przekazanych informacji, już teraz przygotowanych jest 925 inwestycji społecznych i komunalnych, które mogą skorzystać z profitów oferowanych przez rządowy program.

Nowe inwestycje mają nie tylko poprawić dostępność mieszkań, ale także działać pozytywnie na lokalne rynki pracy. Nie chodzi jedynie o zaangażowanie w trakcie budowy, ale przede wszystkim mają być katalizatorem dla rozwoju lokalnych usług publicznych oraz wpływać na mobilność zawodową i edukacyjną.

Dzięki niskoczynszowemu budownictwu samorządy będą też mogły skuteczniej prowadzić politykę lokalową w obrębie swoich jednostek. Mieszkańcy zaś będą mogli skorzystać z bezpieczniejszych i stabilnych opcji zakwaterowania, co także powinno wpłynąć na inne sektory gospodarki.