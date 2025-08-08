Na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawiła się informacja o rozpoczęciu nowego etapu wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. Chodzi o program, w ramach którego do 2030 roku Polska ma przeznaczyć nawet do 45 miliardów złotych, a który ma wspomóc inwestycje mieszkaniowe w całej Polsce.

Nowe plany rządu w sprawie budownictwa szansą na większą dostępność mieszkań

Ustawa przygotowana przez rząd i ogłoszona 7 sierpnia 2025 roku w Dzienniku Ustaw - według obietnic Ministerstwa Rozwoju i Technologii - ma umożliwić przeprowadzenie tysięcy inwestycji związanych z mieszkalnictwem w całej Polsce. Resort podkreśla, że ma być to realne wsparcie dla wielu Polaków i szansa na wzmocnienie potencjału gmin.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w zakresie istniejących już form wsparcia i mowa tutaj o:

- zwiększeniu budżetu na program budownictwa socjalnego i komunalnego. W tym przypadku kwota zostaje zwiększona z 2 (2024) do 4,5 miliardów złotych (2025). Docelowo jednak na inwestycję tą przewidziano nawet 10 miliardów złotych rocznie. Łącznie na cały program do 2030 roku ma zostać przekazana kwota 45 miliardów złotych.

- wydłużeniu trwania programu społecznego budownictwa czynszowego. Tutaj zakłada się preferencyjne kredyty dla TBS-ów oraz SIM-ó, a także spółdzielni mieszkaniowych. Co bardzo istotne, budżet zostaje w tym przypadku zwiększony z 5 do 6,9 miliardów złotych.

- wsparciu budowy akademików. Tutaj zakłada się wsparcie dla gmin oraz uczelni, a celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności mieszkaniowej dla studentów i studentek spoza dużych miast.

Plany rządu mają przede wszystkim być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania w przystępnych cenach. W głównej mierze jest to jednak inicjatywa, która ma trafić do studentów, osób starszych oraz tych, którzy z różnych powodów szukają alternatywy dla zakupu mieszkania i zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Wsparcie budownictwa szansą dla mniejszych gmin

Owo nowe otwarcie w polityce mieszkaniowej ma być zauważalne nie tylko w przypadku dużych miast, ale także gmin. Wedle przekazanych informacji, już teraz przygotowanych jest 925 inwestycji społecznych i komunalnych, które mogą skorzystać z profitów oferowanych przez rządowy program.

Nowe inwestycje mają nie tylko poprawić dostępność mieszkań, ale także działać pozytywnie na lokalne rynki pracy. Nie chodzi jedynie o zaangażowanie w trakcie budowy, ale przede wszystkim mają być katalizatorem dla rozwoju lokalnych usług publicznych oraz wpływać na mobilność zawodową i edukacyjną.

Dzięki niskoczynszowemu budownictwu samorządy będą też mogły skuteczniej prowadzić politykę lokalową w obrębie swoich jednostek. Mieszkańcy zaś będą mogli skorzystać z bezpieczniejszych i stabilnych opcji zakwaterowania, co także powinno wpłynąć na inne sektory gospodarki.