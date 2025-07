Przyczyny spadku popytu: wysokie ceny i drogie kredyty

„Puls Biznesu”, powołując się na portal Nieruchomosci-online.pl, pisze w czwartkowym wydaniu, że zainteresowanie Polaków domami było w II kw. 2025 r. o 9 proc. niższe niż w I kw. W ujęciu rocznym spadek wyniósł 2 proc. Za główne powody spadku popytu na domy podawane są: wysokie ceny, drogie kredyty i wysokie koszty remontu oraz rosnące koszty utrzymania.

Rynek domów w stanie hibernacji: problem z dostępnością gruntów

„Wobec braku programu wsparcia, rynek domów znajduje się w stanie hibernacji, zwłaszcza w odleglejszych dzielnicach i gminach sąsiadujących z dużymi miastami. Sytuacji nie poprawia fakt, że, choć dostępność gruntów jest tu nieco większa niż pod budynki wielorodzinne, to i tak nie zachęca to do inwestycji” – tłumaczy w „PB” Michał Kubicki, prezes Omega Asset Management i członek komitetu ds. nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.

Gdzie najdroższe domy?

Najwyższe średnie ceny domów wolnostojących były w Krakowie i wynosiły 11,5 tys. zł/m kw. Tylko nieco taniej było w Warszawie - 11,4 tys. zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: Gdańsk (9,9 tys. zł/m kw.), Wrocław (9,8 tys. zł/m kw.), Poznań (8,9 tys. zł/m kw.), Olsztyn (8,2 tys./m kw.) i Toruń (7,8 tys. zł/m kw.).