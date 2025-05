Obowiązek ujawniania informacji o cenach mieszkań

Senat wprowadził poprawki w nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i przyjął ją. O co chodzi? O zmiany, które są co do swojej istoty oceniane jako dobre, bo dotyczą jawności cen, ale jednak zdaniem specjalistów zostały przygotowane w sposób niedbały, co z kolei może sprawić, że w praktyce nie spełnią swojej roli. A to jeszcze nie jest koniec, bo trwają prace nad kolejnymi przepisami.

Przyjęta przez Senat ustawa przewiduje m.in., że deweloperzy będą mieli obowiązek ujawniania i aktualizowania na swojej stronie internetowej ceny mieszkania przeznaczonego do sprzedaży. Dane te będą automatycznie przekazywane również do rządowego serwisu www.dane.gov.pl. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich umów sprzedaży. A jakie niedociągnięcia są w przygotowanych przepisach?

Ustawa nowelizująca zawiera wiele niedociągnięć

Jak podaje Portal Samorządowy, pierwszym problemem jest to, że z przepisów nie wynika jasno, o jaką stronę internetową chodzi. Posłużono się w nich sformułowaniem „własna strona internetowa”, z którego nie wynika, czy dotyczy ono równie strony internetowej spółki dominującej w przypadku spółek celowych powoływanych wyłącznie w celu realizacji konkretnej inwestycji mieszkaniowej. Nie określono też formuły i struktury danych, które mają być przekazywane od serwisu rządowego. Kolejny problem to nieumiejętne stosowanie pojęć występujących w branży deweloperskiej, jak choćby pojęcia umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej i umowy przenoszącej własność. Co prawda Senat wprowadził w tym zakresie poprawki, dzięki którym nowelizowane przepisy nie będą dotyczyły jedynie gotowych lokali, czyli ok. 12 proc. rynku pierwotnego i obejmą również umowy dotyczące budynku w budowie, umowy przedwstępne, czy umowy przeniesienia własności, jednak nie w każdy przypadku uwzględnił zmianę pojęcia „sprzedaż” na „zawarta umowa”. Mowa choćby o jednym z początkowych zapisów ustawy, w których jest mowa o tym, że obowiązek informowania o cenie lokalu spoczywa na deweloperze od dnia rozpoczęcia sprzedaży, a nie od dnia zawarcia wcześniejszej umowy. Problem jest istotny nie tylko dlatego, że może sprawić, że przepisy nie spełnią swojej roli, ale również dlatego, że za niedociągnięcia w tym zakresie deweloperom grożą kary w wysokości do 10 proc. przychodu za poprzedni rok.

Każdy będzie mógł sprawdzić, ile kosztowało twoje mieszkanie

Portal Samorządowy wskazuje również inne niedociągnięcia, np. wprowadzenie obowiązku informowania o cenach lokali i metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu bez równoczesnego obowiązku powiązania ceny z konkretnym lokalem. Może to sprawić, że konsument nie będzie wiedział, do którego lokalu odnosi się określona cena. Kolejnym problemem jest przepis dotyczący świadczeń pieniężnych, które nabywca jest zobowiązany spełnić na rzecz dewelopera w wykonaniu umowy przenoszącej własność. O co chodzi w tym wypadku? O to, że w wykonaniu umowy przenoszącej własność klient nie spełnia już żadnych świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera. Są one realizowane za pośrednictwem otwartego rachunku bankowego do dnia przeniesienia własności lokalu, a bez ich spełnienia nie dochodzi do przeniesienia własności.

Na koniec wątpliwości budzą również prace resortu rozwoju i technologii nad ustawą wprowadzającą Portal DOM, w którym będą zamieszczane ceny transakcyjne sprzedawanych mieszkań, co może doprowadzić do swego rodzaju ujawniania danych osobowych konsumenta. Dodatkowo, informacje o tym, ile zapłaciliśmy za mieszkanie będą dostępne dla każdego – dla rodziny, sąsiadów i pracodawcy.