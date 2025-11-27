D. Trump zaprzecza doniesieniom, że opada z sił

„Oblechy z upadającego »New York Timesa« znów robią swoje (...). Rozstrzygnąłem 8 wojen, osiągnąłem 48 nowych rekordów giełdowych, nasza gospodarka ma się świetnie, a nasz kraj jest PONOWNIE SZANOWANY na całym świecie, szanowany jak nigdy dotąd (...). Wymaga to mnóstwa pracy i energii, a nigdy w życiu nie pracowałem tak ciężko” - napisał Trump w porannym wpisie na portalu Truth Social. „Mimo to radykalni lewicowi szaleńcy w rozpadającym się wkrótce »New York Timesie« zaatakowali mnie, twierdząc, że może tracę energię, mimo że fakty wskazują na coś wręcz przeciwnego” - dodał.



Prezydent nazwał nowojorski dziennik „tanią szmatą” i „wrogiem ludu”, a jego dziennikarkę Katie Rogers „brzydką na zewnątrz i wewnątrz”.



„Nadejdzie dzień, kiedy zabraknie mi energii, zdarza się każdemu, ale po IDEALNYM BADANIU FIZYCZNYM I KOMPLEKSOWYM TEŚCIE FUNKCJI POZNAWCZYCH („który zdałem celująco”), KTÓRE NIEDAWNO PRZEPROWADZONO, to na pewno nie jest teraz!” - dodał szef państwa.

New York Times napisał o starzeniu się Trumpa, przysypianiu w Gabinecie Owalnym i diecie z McDonalda

Trump zareagował w ten sposób na środowy artykuł na czołówce dziennika mówiący o „mierzeniu się Trumpa z realiami starzenia się” i analizujący publiczną aktywność prezydenta oraz publicznie okazywane oznaki zmęczenia. Jak odnotował dziennik, publiczne harmonogramy pracy prezydenta wskazują na dni pracy krótsze średnio o 1,5 godziny, mniejszą o 39 proc. liczbę publicznych wystąpień i mniejszą liczbę podróży po kraju niż w jego pierwszej kadencji.



Dziennik przypomniał też widoczne oznaki zmęczenia Trumpa - jak przysypianie podczas jednego z wydarzeń w Gabinecie Owalnym - oraz niewyjaśnione sygnały na temat potencjalnych problemów zdrowotnych, jak siniaki na rękach. „NYT” zwrócił też uwagę, że dopiero tygodnie po przeprowadzonym ostatnim badaniu w szpitalu wojskowym Walter Reed wyszło na jaw, że Trump był badany rezonansem magnetycznym. Nie podano dotąd przyczyny badania.



Sam prezydent, odpowiadając na pytania o to, stwierdził, że nie ma pojęcia, co zostało zbadane, ale „cokolwiek analizowali, analizowali to dobrze i stwierdzili, że osiągnął najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek widzieli”.



Jak doniósł „NYT”, mimo danych wskazujących na utratę wagi w porównaniu z pierwszą kadencją (według Białego Domu waży obecnie 101 kg, o 8 kg mniej niż w 2019 r.) Trump nadal regularnie odżywia się jedzeniem z McDonalda i nie ćwiczy - „po części dlatego, że od dawna wyznaje teorię, że ludzie rodzą się z ograniczoną ilością energii i że energiczna aktywność może wyczerpać te rezerwy, jak w baterii”.



„NYT” zauważył też, że Trump coraz częściej wspomina o życiu po śmierci, poruszając ten temat już sześciokrotnie podczas rozmów z dziennikarzami. Podczas jednej z rozmów na pokładzie Air Force One w październiku Trump żartował, że nie ma szans pójść do nieba.



- Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mnie zaprowadzić do nieba. Chyba nie jestem przeznaczony do nieba - powiedział.



Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ kar/