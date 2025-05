Organizacja roku szkolnego jest określona w przepisach

Organizację roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych centrach kształcenia zawodowego, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Do kwestii, które zostały w nich uregulowane należą m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wbrew temu, co wydaje się wielu rodzicom, terminy te nie zależą bowiem od woli dyrektorów placówek.

Z § 2 rozporządzenia wynika, że co do zasady w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jednak jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się z kolei w środę poprzedzającą ten dzień. Oznacza to, że w roku szkolnym 2024/2025 zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpi dopiero 27 czerwca, a więc z punktu widzenia uczniów, wyjątkowo późno. Układ kalendarza sprawiał bowiem, że w 2024 roku tym długo wyczekiwanym przez uczniów dniem był 22 czerwca, a w 2023 roku, 23 czerwca.

Na zakończenie zajęć uczniowie będą musieli poczekać dłużej, niż rok temu

Czas pozostały do chwili zakończenia zajęć nie powinien jednak nadmiernie dłużyć się uczniom, bowiem przed nimi majówka, która w większości szkół oznacza tzw. długi weekend a niektórzy uczniowie będą mogli liczyć nawet na 7 wolnych dni. Dlaczego? Bo w dniach 5–24 maja będą odbywały się egzaminy maturalne, a w dniach 13–15 maja egzamin ósmoklasisty. W 2025 roku 1 maja wypada w czwartek. Choć 2 maja szkoły co do zasady pracują, to jednak w większości placówek ten dzień będzie dniem wolnym z tytułu tzw. dni dyrektorskich. Weekend zakończy się w niedzielę 4 maja, a już w poniedziałek, 5 maja rozpoczną się matury. Uczniowie szkół, w których będzie odbywał się ten egzamin będą więc mieli po weekendzie kolejne 3 dni wolne od lekcji. Niedługo później z takiej samej możliwości skorzystają uczniowie szkół, w których będzie odbywał się egzamin ósmoklasisty. Również czerwiec nie będzie miesiącem, który trzeba będzie w całości „przepracować”. Na uczniów będą czekały nie tylko przyjemności związane z obchodzeniem Dnia Dziecka, ale również kolejny długi weekend związany z przypadającym 19 czerwca Bożym Ciałem.