Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że do Wojewody Zachodniopomorskiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo. To ostatni fragment trasy na odcinku pomiędzy Szczecinem i Wałczem, dla których opracowano już projekty budowlane i ruszają procedury poprzedzające roboty.

Trasa pomiędzy Szczecinem i Wałczem to około 100 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Na realizację pozostałych odcinków umowy zostały podpisane już wcześniej, a teraz odcinki te są już w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID. GDDKiA spodziewa się wydania pierwszych pozwoleń na budowę jeszcze przed końcem tego roku.

4,4 km trasy za 204 mln zł

Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex, z którą GDDKiA podpisała w styczniu umową o wartości 204 mln zł. Za te kwotę wykonawca zobowiązał się wykonać projekt (co wykonał w terminie), oraz wybudować odcinka S10 łączącego węzeł Szczecin Kijewo na autostradzie A6 z istniejącym już odcinkiem S10 Szczecin - Stargard.

Budowa S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo. Ważne terminy

Prace w terenie mają potrwać 22 miesiące, jednak będą mogły ruszyć dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID. Procedury administracyjne potrwają kilka miesięcy, dlatego inwestor spodziewa się, że budowa ruszy w III kwartale przyszłego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2028 roku.

Wjazd do Szczecina szeroko otwarty

W ramach inwestycji powstanie odcinek S10 o długości 4,4 km, który od północy ominie szczecińskie osiedle Płonia. Dzięki nowej trasie tranzyt pojazdów zostanie wyprowadzony z obszaru zabudowanego na terenie miasta, gdzie znajduje się wiele przejść dla pieszych oraz kilka skrzyżowań.

Na nowej trasie zaplanowane są dwa węzły drogowe (Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia) oraz dwa górne przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również most na rzece Płonia z funkcją przejścia dla zwierząt.