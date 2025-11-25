Mokotowskie konsultacje dotyczą obszaru ograniczonego ulicami: Woronicza, Modzelewskiego, Wołoska i Obrzeżna, Bokserska oraz linią kolejową nr 8.

Mokotów po raz trzeci

To trzecie konsultacje społeczne na temat ewentualnego wprowadzenia SPPN na Mokotowie. Pierwsze pod koniec 2021 roku dotyczyły części Dolnego i Górnego Mokotowa i zakończyły się wprowadzeniem strefy na tym obszarze na początku 2023 roku.

Drugie rozpoczęły się pod koniec 2023 roku i dotyczyły obszaru ograniczonego ulicami: Żwirki i Wigury od zachodu; Woronicza, Domaniewską i Idzikowskiego od południa; Czerniakowską od wschodu oraz Gagarina, Różaną i Kulskiego od północy. SPPN zaczął tu obowiązywać od lutego 2025 roku.

Jak zaznaczył ratusz, konsultacje nie dotyczą samego wprowadzenia SPPN – decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta przez radnych.

Parkowanie we Włochach też będzie płatne

Równolegle trwają konsultacje w sprawie wprowadzenia strefy na terenie sąsiednich Włoch. Chodzi o obszar ograniczony linią kolejową WKD i linią nr 8 oraz wzdłuż ulic Komitetu Obrony Robotników i Krakowiaków.

Konsultacje społeczne potrwają do 31 grudnia. Następnie Zarząd Dróg Miejskich przeanalizuje zgłoszone uwagi i przygotuje poprawione projekty zmian w organizacji ruchu. Najpóźniej do końca lutego 2026 roku opublikuje raport z konsultacji wraz z odniesieniem do uwag.

Mniej więcej do połowy 2026 r. potrwają prace nad ostatecznymi projektami. Jeśli wszystko pójdzie planowo,w drugim lub trzecim kwartale uchwała o rozszerzeniu strefy trafi pod głosowanie rady Warszawy.

Od kiedy rozszerzona strefa SPPN na Mokotowie i we Włochach?

W przypadku przyjęcia uchwały, wprowadzenie SPPN na Służewcu i we Włochach będzie możliwe w czwartym kwartale 2026 roku.

By wziąć udział w konsultacjach można uczestniczyć w spotkaniu online (na temat całego obszaru – Mokotowa i Włoch), które odbędzie się 3 grudnia (środa) w godz. 17.00 – 19.30 a także na żywo w Domu Kultury Kadr (obszar Mokotowa) - 9 grudnia (wtorek) w godz. 17.00 – 19.00 oraz 10 grudnia (środa) w godz. 17.00 – 19.00 oraz w Urzędzie Dzielnicy Włochy (obszar Włoch) - 15 grudnia (poniedziałek) w godz. 17.00 – 19.00 i16 grudnia (wtorek) w godz. 17.00 – 19.00.

Do 31 grudnia można też przesłać uwagi do projektów organizacji ruchu na e-mail sppnmokotow@zdm.waw.pl i sppnwlochy@zdm.waw.pl.

SPPN czym jest i od kiedy działa w Warszawie?

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 r. granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi-Północ. Od 2020 r. jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i kolejne części Mokotowa.

Od 3 lutego 2025 roku strefa powiększyła się o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.

Opłata za postój w SPPN pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 4,50 zł, druga 5,40 zł, trzecia 6,40 zł, a czwarta i kolejne po 4,50 zł.

Darmowe parkowanie w SPPN jest 2 maja oraz 24 i 31 grudnia.