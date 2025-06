Zmiany w zasadach płatnego parkowania w Łodzi będą wprowadzone w dwóch etapach. Na pierwszym kroku (1 czerwca) Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) w Łodzi poszerzył obszar płatnej strefy i wydłużył godziny pobierania opłat. W drugim kroku, który ma nastąpić 1 października, ZDiT planuje wprowadzić nowy cennik opłat za parkowanie.

Obszar strefy płatnego parkowania będzie większy

"Od niedzieli zmieni się obszar strefy – znikną w nim wszystkie luki, a płatnym parkowaniem objęte zostaną naturalne granice Śródmieścia. Nowa strefa będzie obejmować obszar powyżej trasy W-Z od al. Włókniarzy do ul. Kopcińskiego. Poniżej trasy W-Z obszar strefy uzupełniony zostanie o nowo powstałe osiedla w rejonie ul. Tymienieckiego i ul. Tylnej. Ponadto parkomaty pojawią się również na al. Unii Lubelskiej i ul. Krakowskiej. Natomiast od października do obszaru strefy dojdzie też Radiostacja" - poinformował Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Zmiana godzin pobierania opłat

Od 1 czerwca zmienią się też godziny funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Celem tej zmiany jest doprowadzenie do większej rotacji miejsc parkingowych. Dłuższy okres pobierania opłat ma też skłonić mieszkańców Łodzi do korzystania z komunikacji miejskiej. ZDiT wydłużył czas płatnego parkowania o 2 godziny. Teraz opłaty będą pobierane w godz. 7–19, podczas wcześniej za parkowanie w centrum trzeba było płacić od godz. 8 do 18.

Abonament za 1 zł dziennie

Osoby mieszkające w strefie płatnego parkowania mogą skorzystać z abonamentu, którego cena wynosi 1 zł za dzień. Można go zakupić w siedzibie ZDiT przy ul. Tuwima 36, a od 1 czerwca mieszkańcy będą mogli dokonać tego zakupu również przez stronę internetową. Osoby posiadające pojazdy zarejestrowane poza Łodzią nadal będą mogły skorzystać ze zniżki dla mieszkańców, jednak pod warunkiem, że osoba mieszkająca na terenie Łodzi lub odprowadzająca tutaj podatek, zgłosi tablice rejestracyjne auta w ZDiT.

Od października nowy cennik

Natomiast od października pojawi się nowy cennik opłat za parkowanie. Kierowcy spoza Łodzi za godzinę parkowania będą płacić o około 1 zł więcej niż łodzianie oraz osoby odprowadzające w Łodzi podatki.

Od października stawka za pierwszą godzinę parkowania w ścisłym centrum mieszkańcy Łodzi będą płacić 6 zł (obecnie opłata jest na poziomie 5 zł), a osoby spoza Łodzi 6,9 zł. W podstrefie B, która obejmuje pozostałą część Śródmieścia, ceny będą średnio o 1 zł niższe.