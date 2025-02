Zaparkowanie samochodu w centrum Warszawy często wiąże się z długim poszukiwaniem wolnego miejsca, a później poszukiwaniem najbliższego parkometru, który czasem może być oddalony nawet o kilkadziesiąt metrów. Później po opłaceniu parkowania kierowcy, starym zwyczajem, wracają do samochodu, aby umieścić dowód opłaty na widocznym miejscu pod przednią szybą. Jak się okazuje ta ostatnia czynność jest zupełnie niepotrzebna.

Warszawski ZDM: Bilet parkingowy schowaj do kieszeni

Stołeczny ZDM w facebookowym poście przypomina, że korzystając z warszawskich parkomatów kierowca nie musicie wracać z opłaconym biletem do auta i wykładać go za szybę, ponieważ upowszechnienie się eKontroli strefy płatnego parkowania wyeliminowało taką konieczność i formalnie obowiązek został całkowicie zniesiony jeszcze w 2023 rok. Po dokonaniu opłaty bilet parkingowy po prostu należy schować do kieszeni.

Jak zauważa ZDM, zmiana ta oszczędza czas kierowców.

Czy warto zachować bilet?

Jako, że w nowych parkometrach wprowadzano dodatkowe funkcje, warto zachować dowód opłaty, nawet jeśli bilet nie musi znaleźć się za szybą. Jak przypomina ZDM, bilet parkingowy ma nadrukowany indywidualny kod QR, który można zeskanować w maszynie, żeby szybko przedłużyć czas parkowania. W ten sposób zaoszczędzimy czas, bo nie musimy ponownie wpisywać nr rejestracyjnego pojazdu. Chociażby dlatego warto go zachować. Obecnie rozwiązanie z kodem dostępne jest m.in. na Kamionku oraz Saskiej Kępie, czyli na obszarze, który dołączył do SPPN od początku listopada ubiegłego roku. Jednak docelowo, jeszcze w tym roku, wraz z wymianą starych parkomatów na nowe, bilety z nadrukiem indywidualnego kodu QR pojawi się w całej SPPN.

Strefa płatnego parkowania w Warszawie

Obecnie SPPN działa na terenie Śródmieścia, Ochoty, Woli, Mokotowa, Pragi-Południe, Pragi-Północ oraz Żoliborza.

Ostatnio warszawska strefa płatnego parkowania powiększyła się o część górnego i dolnego Mokotowa. Na tym obszarze opłaty wymagane są od 3 lutego 2025r. Jednak tu kierowcy mogą być jeszcze nieco zdezorientowani. Jak donosie warszawski oddział Gazety Wyborczej przez brak oznakowania na nowej strefie nowej strefie płatnego parkowania na Mokotowie panuje bałagan. Drogowcy dopiero ogłosili przetarg na jej pełne oznakowanie, a firmy dostaną na to aż 34 tygodnie.

Inne formy płatności

Aplikacje mobilne. Żeby wnieść opłatę za parkowanie parkometr i bilet wcale nie jest potrzeby. Opłat za postój można uiścić za pomocą aplikacji mobilnej. Do wyboru jest sześć aplikacji: AnyPark, CityParkApp, Flowbird, mPay, moBILET, MobiParking (SkyCash). Aby skorzystać z tego udogodnienia należy zainstalować aplikację i założyć w niej konto oraz „podpiąć” kartę płatniczą lub zasilić konto środkami za pomocą przelewu.

Płatność w strefie obsługują też wybrane aplikacje bankowe. To jednak są tylko nakładka graficzna na system płatności, który obsługuje jedna z wymienionych powyżej firm.

Główną zaletę takiego rozwiązanie jest to, że można dokonać opłaty nie wysiadając z samochodu i nie trzeba zastanawiać się jak długo będziemy stali na miejscu parkingowym, ponieważ w każdej chwili możemy z dowolnego miejsca możemy przedłużyć czas parkowania lub możemy skorzystać z usługi start/stop.

IVR i SMS. Do dyspozycji są jeszcze metody płatności przez IVR i SMS, które nie wymagają posiadania smartfona i pobrania aplikacji, wymagają jednak rejestracji użytkownika usługi i zadeklarowania odpowiednie źródło płatności: karty płatniczej lub wirtualnej portmonetki, czyli rodzaju przedpłaconego rachunku z którego opłacane są transakcje. Jest to system podobny do prepaid w telefonach komórkowych. Wystarczy zasilić konto i z tego konta pobierane są opłaty za postój.

Po dokonaniu tych formalności można płacić za parkowanie w systemie głosowym lub wysyłając SMS o odpowiedniej treści.

Ile kosztuje parkowanie w Warszawie

Obecnie opłata za postój w warszawskiej strefie płatnego parkowania pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, z wyłączeniem 2 maja, 24 i 31 grudnia.

Stawki za postój:

pierwsza godzina – 4,50 zł,

druga godzina – 5,40 zł,

trzecia godzina – 6,40 zł

czwarta i kolejne godziny – po 4,50 zł.

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju.