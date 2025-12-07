Rok temu Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało, że kolejny odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy będzie pod nadzorem systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Na warszawskim odcinku S2 pierwszy taki system działa już od wielu lat, w tunelu pod Ursynowem, gdzie jest ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Teraz przyszedł czas na fragment ekspresówki pomiędzy węzłami Wilanów i Lubelska. Na trasie widać już bramownice, na których zamontowane są już kamery. Zainstalowane jest też oznakowanie (znaki D-51a i D-51b) informujące o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości.

Urządzenia czekają na odbiory techniczne, które jak podaje TVN24, mają odbyć jeszcze w tym roku.