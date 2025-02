W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązującym w 2025 roku wyszczególniono szereg elementów, które powinien posiadać pojazd samochodowy. Jednak większość wymienionych w nim elementów umieszczona jest w aucie fabrycznie, więc kierowcy raczej nie zaprzątają sobie nimi głowy, bo zgubić ich raczeni się nie można.

Reklama

W przypadku samochodów na liście Ministerstwa znajdują się:

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) lub numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały oraz tabliczkę znamionową;

Samoczynne wycieraczki przedniej szyby i urządzenie do zmywania tej szyby;

Prędkościomierz wyskalowany w km/h (umieszczony w polu widzenia kierowcy) oraz licznik przebiegu pojazdu (drogomierz);

Lusterka lub równoważne urządzenia zapewniające kierującemu niezbędną widoczność do tyłu;

Sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie;

Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa;

Pasy bezpieczeństwa;

Zagłówki na każdym zewnętrznym przednim siedzeniu;

Błotniki lub zastępcze inne elementy nadwozia lub podwozia;

Fartuchy przedłużające tylne błotniki;

Urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby nieuprawnione;

Tłumik wydechu;

Miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych;

Zaczep do holowania z przodu pojazdu (w odniesieniu do samochodu osobowego także z tyłu).

Reklama

Kierowco pamiętaj o trójkącie i gaśnicy

Do obowiązkowych akcesoriów, w które samochód musi być wyposażony należą też odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu oraz gaśnica, która musi być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.

Większości samochodów producenci przewidzieli specjalne miejsce dla gaśnicy - zazwyczaj pod fotelami lub w bagażniku. Jeżeli gaśnica jest w bagażniku należy pamiętać, że nie może być zastawiana bagażami w sposób, który uniemożliwia szybkie jej użycie, bo to, podobnie jak umieszczeni jej w nieodpowiednim miejscu, może zakończyć się postępowaniem mandatowym.

Warto upewnić się też, że data ważności gaśnica jest aktualna.

Czy za brak legalizacji gaśnicy grozi mandat?

Legalizacja gaśnicy samochodowej. O tej czynności kierowcy często zapominają. Jednak konsekwencji w postaci mandatu zapominalscy raczej nie poniosą, ponieważ polskie przepisy nie mówią wprost, że gaśnica samochodowa powinna być zalegalizowana. Jednak dla bezpieczeństwa warto wiedzieć, że sprzęt, który wozimy w samochodzie jest sprawny i zadziała, gdy będzie naprawdę potrzebny. Dlatego przegląd techniczny powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz w roku.

Kupić nową czy legalizować starą?

Legalizacja kilogramowej gaśnicy proszkowej to koszty od kilkunastu do 20-25 zł. Jednak, aby to zrobić trzeba wybrać się do zajmują się tym wyspecjalizowanej firmy. Podczas przeglądu oceniany jest stan wizualny gaśnicy, jej szczelność czy stan techniczny zaworu. Jeśli nasz stary sprzęt przejdzie badanie, otrzymamy nową naklejkę z informacją o datach badania i kolejnego przeglądu.

Nieco drożej będzie kosztował zakup nowego sprzętu ppoż. Nową 1 kilogramową gaśnicę proszkową można kupić już za ok. 40 zł. Przy wyborze nowej gaśnicy konieczne trzeba zwrócić uwagę na datę produkcji, aby nie kupić już przeterminowanego sprzętu.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu – stawki mandatów w 2025 r.

Za brak lub niewłaściwe użytkowanie obowiązkowych elementów wyposażenia samochodu grożą kary finansowe. Najkosztowniejsze może okazać się brak trójkąta lub gaśnicy, za które można dostać karę w wysokości nawet 500 zł. Równie kosztowne są wykroczenia związane z tablicami rejestracyjnymi.