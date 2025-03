Opłaty za pozostawienie samochodu w warszawskiej strefie płatnego parkowania można zapłacić na kilka sposobów, jednak duża część kierowców najchętniej nadal korzysta z parkomatrów, w którym opłaty można dokonać gotówką. Jednak nowe parkometry stawiane na nowym obszarze części górnego i dolnego Mokotowa, który w ubiegłym miesiącu został dołączony do SPPN, pozbawione są takiej możliwości. Żeby zapłacić za parkowanie w takich urządzeniach kierowca musi mieć kartę albo kod Blik.

Reklama

Skargi mieszkańców do Rzecznika Praw Obywatelskich

Po rozszerzeniu strefy na Mokotowie do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły napływać skargi dotyczące braku możliwości opłaty gotówkowej, co prowadzi to do wykluczenia społecznego osób, które nie korzystają z nowoczesnych form płatności. Rzecznik Praw Obywatelskich podziela te zastrzeżenia. Zdaniem rzecznika wyposażenie nowego obszaru warszawskiej strefy płatnego parkowania wyłącznie w parkomatry bezgotówkowe skutkuje nierównym traktowaniem części kierowców. Bo są osoby, szczególnie w starszym wieku, które nie mają dostępu lub nie potrafią korzystać z nowoczesnych form płatności.

Według ROP wszyscy użytkownicy płatnej strefy parkowania mają prawo do zaparkowania pojazdu na drogach publicznych w strefie pod warunkiem uiszczenia opłaty. Skoro zgodnie z ustawą o drogach publicznych za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania należy wnieść opłatę, to trzeba stworzyć taki system ich wnoszenia, żeby każdy użytkownik miał faktyczną możliwość jej uiszczenia. Urządzenia do obsługi strefy płatnego parkowania nie powinny dyskryminować osób, które nie korzystają z cyfrowego pieniądza.

Problem będzie się powiększał

Problem z bezgotówkowymi parkometrami nie dotyczy wyłącznie nowych stref płatnego parkowania, ponieważ w starych strefach starzejące się urządzenia wymieniane są na nowe, bezgotówkowe. Oczywiście w strefie, gdzie jest mieszanka starych i nowych urządzeń kierowca może nieco sobie pobiegać i poszukać takiego, który przyjmuje monety. Jednak zbiegiem czasu takich urządzeń będzie coraz mniej i problem z gotówkową opłatą za parkowanie będzie się powiększał.

Obecnie w Warszawie działa już 1100 takich bezgotówkowych urządzeń.

Co na to prawo?

W związku ze skargami mieszkańców Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą braku możliwości opłaty gotówką za postój w strefie płatnego parkowania i wysłał pismo do ZDM w Warszawie. Jednak ma małe pole manewru, ponieważ w przypadku urządzeń samoobsługowych obsługiwanych bez obecności personelu, prawo dopuszcza do użytku urządzenia pozbawione możliwości płatności gotówką.

Metody bezgotówkowej płatności za parkowanie

W tej sytuacji mieszkańcy Warszawy, nawet ci starsi, raczej będą zmuszeni przejść na jedną z metod bezgotówkowej płatności.

Posiadacze smartfonów opłat za postój mogą dokonać za pomocą aplikacji mobilnej. Do wyboru jest sześć aplikacji: AnyPark, CityParkApp, Flowbird, mPay, moBILET, MobiParking (SkyCash). Aby skorzystać z tej formy płatności należy zainstalować aplikację i założyć w niej konto oraz "podpiąć" kartę płatniczą lub zasilić konto środkami za pomocą przelewu.

Płatność w strefie obsługują też wybrane aplikacje bankowe. To jednak są tylko nakładka graficzna na system płatności, który obsługuje jedna z wymienionych powyżej firm.

Ci, którzy nie posiadają smatfonów do dyspozycji mają metody płatności przez IVR i SMS. W tym przypadku wymagana jest rejestracja użytkownika usługi i zadeklarowanie odpowiedniego źródła płatności: karty płatniczej lub wirtualnej portmonetki, czyli rodzaju przedpłaconego rachunku z którego opłacane są transakcje.

Po dokonaniu tych formalności można płacić za parkowanie w systemie głosowym (IVR) lub wysyłając SMS o odpowiedniej treści.

Ile kosztuje parkowanie w Warszawie

Obecnie opłata za postój w warszawskiej strefie płatnego parkowania pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, z wyłączeniem 2 maja, 24 i 31 grudnia.

Stawki za postój:

pierwsza godzina – 4,50 zł,

druga godzina – 5,40 zł,

trzecia godzina – 6,40 zł

czwarta i kolejne godziny – po 4,50 zł.

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju.