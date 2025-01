Decyzja o rozszerzeniu niestrzeżonej strefy płatnego parkowania (SPPN) o kolejne obszary na Dolnym i Górnym Mokotowie, zapadła w połowie ubiegłego roku. Teraz przyszedł czas jej wprowadzenia.

Nowe strefa SPPN na Mokotowie – granice obszaru

Obszar SPPN w nowych granicach zacznie obowiązywać już na początku lutego.

Nowa strefa obejmie obszar od zachodu ograniczony ulicą Żwirki i Wigury, od wschodu Czerniakowską i fragmentem ulicy Powsińskiej. Od południa granica strefy przebiega linią ulic Woronicza, Wołoskiej, Domaniewskiej oraz Idzikowskiego. Północną granicę wyznaczą ulice Kulskiego, Różana i Gagarina.

Na Saskiej Kępie i Kamionku SPPN działa już od listopada

Mokotów to kolejny obszar, który został objęty strefą płatnego parkowania. Od 4 listopada 2024 r. SPPN rozszerzyła się o rejon Saskiej Kępy i Kamionka. Nowe rejony na prawobrzeżnej Warszawie obejmują powierzchnię prawie 3,5 km kwadratowych i około 2 tys. miejsc postojowych na Kamionku i prawie 2,3 km kwadratowych i około 2,2 tys. miejsc postojowych na Saskiej Kępie.

Zasady wydania abonamentu mieszkańców w SPPN

Kto może wystąpić o abonament mieszkańca? O abonament mieszkańca może starać się każda osoba fizyczna, jednak pod pewnymi warunkami:

Osoba starająca się o abonament mieszkańca musi być zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN.

Warunkiem wydania abonamentu mieszkańca jest rozliczenie podateku PIT za poprzedni rok w Warszawie.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego, którego abonament będzie dotyczył.

Abonament mieszkańca wydawany jest dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Gdzie można parkować na podstawie rejonowego abonamentu mieszkańca?

Do tej pory posiadacze rejonowego abonamentu mieszkańca mieli wyznaczone konkretne parkometry, przy których mogli zastawiać swoje cztery kółka. Kierowca mógł sam je wybrać, jednak ich liczba była ograniczona do ośmiu i musiały znajdować się w odległości co najwyżej 100 metrów od miejsca zamieszkania.

Według abonamentu mieszkańca wydanego na nowych zasad mieszkańcy mogą parkować na wszystkich miejscach parkingowych SPPN na obszarze o promieniu do 200 m od miejsca zamieszkania. Abonamenty wydane według starych zasad zachowują ważność i można na ich podstawie parkować na poprzednich zasadach.

Czy można zmienić stary abonament na nowy? Jak najbardziej tak, ale w tym celu trzeba zgłosić się do ZDM.

Ile kosztuje abonament na parkowanie w Warszawie?

W Warszawie obowiązuję dwa typu abonamentów parkingowych:

Abonament rejonowy – kosztujący 30 zł rocznie i pozwala zaparkować w rejonie znajdującym się w promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania.

– kosztujący 30 zł rocznie i pozwala zaparkować w rejonie znajdującym się w promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania. Abonament obszarowy – kosztuje 600 zł rocznie i pozwala zaparkować na obszarze wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN.

Jak jest kara za brak opłaty za parkowanie w SPPN?

Kara za nieopłacony postój samochodu na obszarze SPPN w Warszawie wynosi 300 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej lub otrzymania wezwania do zapłaty.