Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S10 Solec Kujawski - Toruń Zachód – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Budową tego odcinka zajmie się Grupa Mirbud w systemie projektuj i buduj. Umowa na realizację projektu za 426 mln zł GDDKiA podpisała z firmą Mirbud w maju 2022 r.

Ponad 21 km i 16 obiektów inżynierskich

Planowana droga ekspresowa między S10 pomiędzy Solcem Kujawskim a Toruniem będzie miała długość 21,2 km. Umowa obejmuje budowę nowego węzła Solec Kujawski, a także MOP, czyli Miejsce Obsługi Podróżnych w Cierpicach, po obu stronach trasy.

W ramach inwestycji powstaną też drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego. Ponadto powstaną też urządzenia ochrony środowiska (m.in. przejście dla zwierząt dużych obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W sumie w ramach inwestycji powstanie 16 obiektów inżynierskich. Budowa potrwa do połowy 2027 r.

Przejmowanie gruntów

Wydanie decyzji ZRID otwiera drogę do rozpoczęcie procedury przejęcia terenu pod budowę drogi i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości zajęte na rzecz Skarbu Państwa. Powołani przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej, na podstawie której GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości.

Natomiast dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza start prac budowalnych. Teren pod budowę zostanie przekazany drogowcom w ciągu 14 dni.

Dwa odcinki czekają jeszcze na decyzję ZRID

Budowa drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem jest podzielona jest na cztery odcinki.

Na pierwszym z nich - pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Bydgoszcz Park Przemysłowy - prowadzone są już pierwsze prace.

Pozostałe dwa odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń, tj. Bydgoszcz Park Przemysłowy - Solec Kujawski oraz Toruń Zachód - Toruń Południe, w dalszym ciągu są na etapie procedury uzyskiwania decyzji ZRID.