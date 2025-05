Na początku czerwca budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego na warszawskiej Ochocie wkroczy w kolejny etap. W ramach inwestycji powstaje poł kilometrowy tunel, którym tramwaje dowiozą pasażerów w rejon peronów Dworca Zachodniego. Podziemny fragment trasy, który połączy ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku z przystankami znajdującymi się pod peronami kolejowymi Dworca Zachodniego, będzie przebiegał pod parkiem Pięciu Sióstr i Al. Jerozolimskimi.

Jak podają Tramwaje Warszawskie, obecnie wykonawca zasypuje już strop tunelu w miejscu południowej jezdni Alej Jerozolimskich i przygotowuje się do przełożenia ruchu między jezdniami – dzięki temu będą mogły ruszyć prace przy kolejnej części tunelu, po stronie Dworca Zachodniego.

Na zdjęciach lotniczych Tramwaje Warszawskie pokazują stan prac na budowie.

Docelowo podziemny fragment trasy będzie przedłużony i połączy trasę z Wolę do skrzyżowania ul. Kasprzaka z Płocką.

Ponad 1,2 mln pasażerów rocznie

W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem. Podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej.

Według szacunków z nowej trasy skorzysta ponad 1,2 mln pasażerów rocznie. Czas przejazdu tramwajem do Grójeckiej wyniesie pięć minut, do placu Narutowicza 10 minut, a do stacji metra Politechnika – 15 minut.

Tak będzie wyglądać podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim

Utrudnienia dla mieszkańców

W związku z tym, że budowa linii tramwajowej na Dworzec Zachodnie wchodzi w kolejny etap prac mieszkańców Warszawy czekają utrudnienia, które będą dotyczyć zarówno transportu miejskiego jak i zmiany organizacji ruchu kołowego.

Jak informują Tramwaje Warszawskie "od 2 czerwca tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli P+R Al. Krakowska. Przerwa w kursowaniu tramwajów potrwa ok. 4,5 miesiąca. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 15 i 25, skrócone trasy 1 i 9 oraz uruchomione linie zastępcze – tramwajowa 75 oraz autobusowe Z9 i Z14. Ten etap prac wymaga także korekty tras linii autobusowych: 124,136, 154, 172, 186, 191, 414, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733 oraz nocnych N01 i N43".

Między Białobrzeską a Grójecką zostanie zamknięty około 300-metrowy odcinek ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zamknięty odcinek kierowcy będą mogli objechać ulicami Dickensa lub Kopińską.