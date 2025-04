Gocław to jedno z największych warszawskich osiedli, składające się z 6 mniejszych, gdzie transport publiczny opiera się wyłącznie na taborze autobusowy, który często w godzinach szczytu tkwi w korkach razem z samochodami osobowymi. Po ostatnich decyzjach warszawskiego ratusza około 60. tys. mieszkańców Gocławia w końcu doczeka się pierwszego połączenia szynowego, co znacznie usprawni dojazd do centrum miasta.

„W stolicy konsekwentnie stawiamy na rozwój transportu szynowego, który jest bezpieczny, wygodny i ekologiczny. Poza rozwojem sieci metra, budujemy i projektujemy nowe trasy tramwajowe. Lepsza sytuacja budżetowa miasta pozwala nam ruszyć z kolejną długo wyczekiwaną inwestycją, tramwajem na Gocław” – w marcu zapewniał Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Miasto dysponuje już projektami budowlanymi nowej trasy, zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu oraz ważną decyzją środowiskową. W marcu rada miasta zabezpieczyła 108 mln zł na wykup terenów pod budowę przyszłej linii tramwajowej. Obecnie trwa przetarg na stworzenie dokumentacji wykonawczej oraz aktualizacja już posiadanych dokumentów.

Kiedy ruszy budowa linii tramwajowej na Gocław?

Inwestor, czyli Tramwaje Warszawskie zakłada, że w 2026 r. zostanie uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii. W tym samym czasie inwestor zamierza złożyć wnioski o decyzje umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych, które spodziewa się uzyskać w 2027 r. W tym samym roku ma być ogłoszony przetarg na właściwe prace budowlane. Jednak terminy ten jest zależny od zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję. Z informacji wydziału prasowego miasta wynika, że tramwajem na Gocław pasażerowie będą mogli pojechać nie wcześniej niż w 2030 r., ponieważ „same prace budowlane potrwają ok. trzy lata”– informował Wydział Prasowy warszawskiego ratusza.

Jaki przebieg trasy?

Nowa trasa tramwajowa o długoście 3,6 km będzie zaczynać się od istniejącej trasy w al. Waszyngtona w rejonie Kanału Wystawowego, gdzie nad kanałem powstanie most tramwajowo-pieszo-rowerowy oraz trzy kładki pieszo-rowerowe.

Na skrzyżowaniu nowej trasy i torowiska na w al. Waszyngtona powstaną rozjazdy zarówno w kierunku centrum jak i w kierunku Ronda Wiatraczna. Następnie tory będą prowadzić wzdłuż Kanału Wystawowego, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych, gdzie powstanie wiadukt nad obniżoną do poziomu -1 al. Stanów Zjednoczonych (Trasa Łazienkowska).

Dalej tramwaj pojedzie wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego, po drodze przecinając kolejno ulice: gen. Stanisława Skalskiego, gen. Romana Abrahama, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Nowa linia tramwajowa zakończy swój bieg na pętli autobusowej, a po zakończeniu inwestycji autobusowo-tramwajowej Gocław. Na trasie wybudowanych zostanie sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami w rejonach skrzyżowań z głównymi ulicami plus pętla tramwajowa Gocław. Każdy z przystanków, z wyjątkiem końcowego i początkowego samej pętli, ma mieć długość 68 metrów, co ma umożliwić jednoczesną obsługę dwóch tramwajów.

Przystanki na linii tramwajowej na Gocław

Przystanki na gocławskiej linii tramwajowej będą usytuowane w miejscach krzyżowania się głównych ulic. Pierwszy powstanie tuż przed przejściem torowiska nad Kanałem Wystawowym (przystanek Zwycięzców). Następny będzie usytuowany na wiadukcie nad Aleją Stanów Zjednoczonych. Kolejne powstaną na skrzyżowaniach ul. gen. Bora-Komorowskiego z ulicami: gen. Skalskiego (przystanek osiedle Saska), i u zbiegu ulic gen. Abrahama i Meissnera. Kolejny przystanek przewidziany na skrzyżowaniu z ul. gen. Fieldorfa “Nila” (przystanek Bora-Komorowskiego), będzie kluczowym miejscem dla mieszkańców Gocławie, ponieważ tu będzie główny punkt przesiadkowy. W tym miejscu trasa tramwajowa spotka się z nową linią metra M3.

Ostatni, końcowy przystanek Gocław przewidziany jest tuż przed pętlą.

Trzecia linia metra dwa lato po linii tramwajowej

Z zapewnień warszawskiego ratusza jasno wynika, że budowa trzeciej linii metra M3 będzie realizowana. Na razie inwestycja linii M3 znajduje się w zaawansowanej fazie przygotowawczej. Opracowania dokumentacji projektowej, przygotowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń mają być gotowe w 2027 roku. Władze Warszawy zakładają, że budowa linii metra M3 ruszy w 2028 roku, a odcinek metra do Gocławia może zostać ukończony około 2032 roku.