Do 2050 r. metro połączy 17 z 18 dzielnic Warszawy, a ponad połowa mieszkańców miasta dojdzie piechotą do stacji kolejki podziemnej w czasie nie dłuższym niż 15 min. Jednak zanim do tego dojdzie trzeba wybudować trzy nowe linie. Najszybciej ruszą prace przy linii M3. Wiadomo już, gdzie powstaną stacje, jak przebiegać będzie linia i kiedy realnie może rozpocząć się budowa.

Przebieg III linii metra w Warszawie

Pierwszy odcinek linia metra M3 w Warszawie połączy Pragę Południe z centrum miasta, co znacznie poprawi dostępności komunikacyjną w tej części miasta. W pierwszym etapie inwestycji ma powstać 8-kilometrowy odcinek, który połączy istniejącą od wielu lat stację Stadion Narodowy z Gocławiem, jednym z większych osiedli mieszkaniowych Warszawy, w skład którego wchodzą mniejsze osiedla: Iskra, Jantar, Orlik, Wilga, Kępa Gocławska i Przyczółek Grochowski. Połączenie to usprawni mieszkańcom gocławskich osiedli dotarcie do ważnych punktów przesiadkowych jakimi są Dworzec Wschodni i Stadion Narodowy.

W przyszłości trasa ma zostać przedłużona na lewy brzeg Wisły, docelowo aż do Mokotowa. Takie rozwiązanie wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju transportu szynowego w stolicy, która zakłada powstanie pięciu linii metra do 2050 roku.

Na trasie tego odcinak przewidziana jest też budowę Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce, która będzie pełnić funkcję zaplecza serwisowego dla pociągów obsługujących linię M3.

Stacje pierwszego odcinam linii M3

Pierwszy odcinek linii metra M3 obejmie łącznie 7 stacji. Jedna przesiadkowa z linią M2 już od dawna istnieje. Mowa tu o równoległym peronie na stacji Stadiom Narodowy, który został wybudowany z myślą o III linii metra na Gocław. Peron jest w pełni wyposażono w schody ruchome, kamery, ekrany itp. Pozostałe sześć stacji M3 będą zbudowanych całkowicie od podstaw:

Dworzec Wschodni – stacja umożliwi dojazd do dworca kolejowego i ułatwi przesiadkę na pociągi dalekobieżne i regionalne.

Mińska – usytuowanie tej stacji jest w okolicy stadionu warszawskiego „Orła” i w pobliżu osiedli mieszkaniowych i placówek edukacyjnych.

Rondo Wiatraczna – to ważny węzeł komunikacyjny na Grochowie. W tym miejscu zbiegają się ulice Jerzego Waszyngtona, Al. Stanów Zjednoczonych (trasa Łazienkowska) i ul. Grochowska.

Ostrobramska – w dalszym odcinku metro będzie biegło wzdłuż al. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Kolejna stacja będzie usytułowana na skrzyżowani z ul. Ostrobramską.

Jana Nowaka-Jeziorańskiego – Kolejna stacja będzie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Gocław – końcowa stacja pierwszego etapu inwestycji będzie u zbiegu ulic gen. Tadeusza Bora Komorowskiego i gen. Augusta Emila Fielforfa „Nila”.

Ambitny plan rozbudowy III linii metra

Pierwszy odcinek III linii metra to dopiero początek. W przyszłości linia M3 zostanie przerzucona na lewą stronę Wisły i połączy Pragę Południe Mokotowem.

Zgodnie z założeniami Masterplanu Warszawskiego Metra, M3 zostanie przedłużona od stacji Stadion Narodowy w kierunku zachodnim. Metro będzie biegło pod Wisłą. Ostatecznym celem inwestycji jest połączenie pierwszego odcinak z obszarem Służewca. Po drodze M3 połączy się z linią M1.

Harmonogram prac nad linią M3

Na razie inwestycja linii M3 znajduje się w zaawansowanej fazie przygotowawczej. W 2024 roku rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń, który wygrało konsorcjum ILF Consulting Engineers & Metroprojekt. Projektu ma być przygotowany w 36 miesięcy, co oznacza, że całość dokumentacji powinna być gotowa w 2027 roku. Po uzyskani pozwoleń możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. Władze Warszawy zakładają, że budowa linii metra M3 ruszy w 2028 roku. Zakłada się, że pierwszy może zostać ukończony około 2032 roku.