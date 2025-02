W końcu ruszają prace przy modernizacji i rozbudowie DK7, czyli popularnej zakopianki. Na obrzeżach stolicy Małopolski, w Libertowie, pod zakopianką powstania 52 metrowy tunel, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią miasta. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, które spowalnia wyjazd z Krakowa, w końcu zostanie zlikwidowane.

Przygotowanie terenu

Pierwsze prace przy rozbudowie będą związane z przygotowaniem terenu i wycinką zieleni. Następnie rozpoczniemy przebudowę sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, gazowych i teletechnicznych. Poszerzona zostanie wschodnia jezdnia zakopianki (w kierunku Krakowa) i przylegająca do niej lokalną droga. Te prace nie będą powodowały dużych zmian w organizacji ruchu – informuje GDDKiA.

Budowa tunelu – zmiana organizacji ruchu

Prace przy budowie tunelu zaczną się w połowie roku od zachodniej jego części. Wtedy odcinek jezdni prowadzący w kierunku Myślenic zostanie zamknięty, a ruch zostanie przeniesiony na jezdnię, którą dziś poruszają się samochody w kierunku Krakowa.

Na tej jezdni będą trzy pasu ruchu – dwa w kierunku Myślenic oraz jeden w kierunku Krakowa. Drugi pas w kierunku Krakowa zostanie poprowadzony na odcinku ok. 700 m drogą lokalną biegnącą po wschodniej stronie zakopianki.

Zakres prac

W ramach inwestycji w końcu zostanie zlikwidowane skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Z jednej na drugą stronę DK7 mieszkańcy będą jeździć tunelem o długości 52 m. Wzdłuż trasy zostanie poprawiona i uzupełniona sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. Sąsiadujące z inwestycją drogi gminne i powiatowe zostaną połączone z jezdniami dodatkowymi równoległymi do zakopianki.

W ramach inwestycji powstaną trzy kładki – w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia dla pieszych.

Wybudowane będą też dwa ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod trasą.

Zlikwidowane będą skręty w prawo z zakopianki, w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic). Nie będzie już możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7, a drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do zakopianki.

Wykonawca prac jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie. Ich koszt to prawie 150 mln zł.

Modernizacja zakopianki

Rozbudowa układu drogowego w Libertowie to kolejny etap realizowanego przez GDDKiA programu modernizacji zakopianki między Krakowem a Myślenicami. Jego celem jest zwiększenie przepustowości tej trasy i poprawa bezpieczeństwa, tak kierowców, jak i pieszych.