O której godzinie defilada 15 sierpnia 2025? Trasa

Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że defilada wojskowa w Warszawie rozpocznie się o godz. 12:00 na Wisłostradzie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 4000 żołnierzy, 88 pocztów sztandarowych oraz przedstawiciele sojuszniczych armii z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód.

Reklama

Co zobaczymy podczas defilady?

W Warszawie zaprezentuje się 50 statków powietrznych i 300 jednostek sprzętu wojskowego – od czołgów Abrams, przez bojowe wozy piechoty Borsuk, po śmigłowce i samoloty F-16. Widzowie będą mogli podziwiać zarówno polski, jak i sojuszniczy sprzęt w pełnej krasie.

Nowość 2025 – parada morska na Helu

Tegoroczne obchody wprowadzają historyczną nowość – po raz pierwszy na Bałtyku odbędzie się parada morska. Na wodach w okolicach Helu pojawi się 20 okrętów, w tym korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

Atrakcje w Warszawie i okolicach

Defilada to nie jedyna okazja do świętowania. Od godz. 10:00 do 18:00 na terenie Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli odbędzie się spotkanie z żołnierzami. W programie m.in.:

pokazy wojskowe i prezentacje sprzętu,

strzelnica i tory przeszkód,

koncerty,

strefa dla dzieci,

tradycyjna wojskowa grochówka.

Święto Wojska Polskiego 2025 w całym kraju

MON zapowiada, że 15 sierpnia uroczystości odbędą się w całej Polsce – od oficjalnych apelów i mszy, po pikniki i koncerty. „W każdym zakątku Polski tego dnia będzie można świętować z Wojskiem Polskim” – podkreślają organizatorzy.