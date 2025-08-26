Budowa estakady ES-19 jest jednym z kluczowych i najbardziej spektakularnych etapów tej inwestycji. Obecnie trwają końcowe prace przy nasuwaniu segmentów lewej jezdni estakady, która będzie miała 242 metry długości i 15 metrów szerokości. Kierowcy będą poruszać się po jezdni na wysokości 23 metrów nad poziomem gruntu.

Reklama

Zakres inwestycji na odcinku S19 Babica-Jawornik

W ramach inwestycji na odcinku Babica-Jawornik zostanie wybudowana droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach z dodatkowym pasem awaryjnym. Powstanie również węzeł komunikacyjny zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Najbardziej spektakularne obiekty na trasie to osiem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym estakada ES-26, największa w Polsce zlokalizowana pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa o długości ok. 1,15 km i filarach o wysokości ok. 80 m. Ponadto powstanie pięć wiaduktów oraz cztery przejścia dla zwierząt. Pojawi się także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa), oraz tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w Jaworniku.

Zakończenie prac za roku

Ukończenie całego, 11-kilometrowego odcinka Babica-Jarownik, planowane jest na wrzesień 2026 roku. Za realizację inwestycji o wartości 1,25 mld zł odpowiada firma Intercor.

Według informacji Rzeszów News, cała budowa drogi S19 na odcinku Babica-Jawornik przekroczyła już ponad połowę.

Odcinek S19 Babica-Jawornik to jedna ze strategicznych inwestycji na S19, która jest częścią szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce szlak Via Carpatia będzie miała ponad 700 km długości, i będzie przebiegał przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.