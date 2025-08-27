Dla ponad 1,6 miliona mieszkańców Trójmiasta 32-kilometrowa obwodnica ma szczególne znaczenie. Nowa trasa ominie pomorską Metropolię i odciąży starą obwodnicę w ciągu drogi S6.

Reklama

Od 18 czerwca do ruchu został oddany został pierwszy odcinek OMT od Chwaszczyna do Żukowa, oraz część obwodnicy Żukowa w ciągu DK20 w kierunku Glincza. Natomiast drugi odcinek OMT, Żukowo - węzeł Gdańsk Południe wraz z pozostałą częścią obwodnicy Żukowa, ma być oddany do dyspozycji kierowców na przełomie wrześnie i października, jednak nie wiadomo, czy termin zostanie dotrzymany.

/> />

Może być poślizg. Wykonawca chce więcej czasu

Wielu kierowców, nie tylko z Trójmiasta, niecierpliwie czeka na otwarcia nowej trasy. Jednak tygodnie, które zostały do pierwotnego terminu zakończenia prac, mogą zamienić się w miesiące. Jak podaje portal Trójmiasto.pl, aktualnie rozpatrywane są wnioski wykonawcy o zmianę terminu ukończenie robót, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które wielokrotnie wymuszały przerwanie prac budowalnych. Inny powód opóźnień to wykrycie nielegalnych wysypisk śmieci oraz konieczności wymiany gruntów, co wymagało dodatkowych prac nieujętych pierwotnie w harmonogramie.

Jak podaje portal, obecnie trwa analiza roszczeń wykonawcy, a ostateczny termin zakończenia robót będzie podany po jej zakończeniu.

Kluczowa trasa dla Trójmiasta

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Od czerwca kierowcy mogą korzystać z trasy na odcinku Chwaszczyno - Żukowo wraz z częścią obwodnicy Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20.

Na drugim odcinku OMT, Żukowo - Gdańsk Południe, wciąż prowadzone są prace budowlane na trasie głównej, na węzłach Żukowo, Lublewo Gdańskie oraz na kluczowym węźle Gdańsk Południe. Przy węźle Żukowo, gdzie łączną się oba odcinki OTM prace są na ukończeniu. Obecnie na trasie głównej S7 między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe w pobliżu węzła Lublewo Gdańskie układana jest masa bitumiczna.