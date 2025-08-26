Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację odcinka trasy S17 między Izbicą a Zamościem Sitańcem. To ważny krok w kierunku budowy pierwszego z fragmentów drogi ekspresowej S17 z miejscowości Piaski do Zamościa. Drogowcy zapowiadają, że w tym roku złożą także dokumenty dla kolejnych fragmentów nowej trasy.

Przebieg trasy na odcinku S17 Izbica - Zamość Sitaniec

Wydanie decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych, w ramach których powstanie dwujezdniowa droga, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Trasa odcinka Izbica - Zamość Sitaniec poprowadzona zostanie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17, jednak w całkowicie nowym śladzie. Odcinek rozpocznie się za Izbicą, ominie od zachodniej strony Chomęciska Małe i zakończy w okolicach Sitańca.

Zakres prac na odcinku S17 Izbica - Zamość Sitaniec

Na blisko 10-kilometrowej trasie między Izbicą a Zamościem Sitańcem powstaną m.in. dwa węzły (Stary Zamość, Zamość Sitaniec) i 27 obiektów inżynierskich, w tym m.in. 11 mostów i siedem przejść dla zwierząt średnich oraz dużych. Plany inwestycji przewidują wybudowanie także wiaduktów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia oraz systemu zarządzania ruchem. Ponadto przebudowane zostaną także drogi poprzeczne, krzyżujące się z planowaną drogą ekspresową.

Inwestycja za ponad 500 mln zł

Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac budowlanych odpowiada konsorcjum firm GAP Insaat (lider), Fabe Polska oraz Side Midas Stroy. Cały kontrakt ma wartość ok. 504 mln zł, a budowa planowana jest w latach 2026-2028.

Aktualny stan realizacji S17

Budowa S17 między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem podzielona jest na dziewięć odcinków. Łączna wartość budowy trasy o długości 125 km szacowana jest na 4,5 mld zł.

Na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne, o łącznej długości prawie 30 km, ruszyły już pierwsze prace.

Dla 18,5- kilometrowego odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski GDDKiA spodziewa się uzyskać decyzję ZRID jeszcze w tym roku. Do końca tego roku GDDKiA planuje także złożenie wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla kolejnych dwóch fragmentów trasy między Piaskami a Zamościem o łącznej długości 35 km.

Także w tym roku mają być ogłoszone przetargi na dwa brakujące odcinki S17 o łącznej długości ponad 20 km: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, które domkną realizację trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą.

Na etapie opracowania jest też dokumentacja projektowa dla ok. 2-kilometrowego odcinka S17 w okolicy Hrebennego, który w przyszłości będzie dojazdem do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

Ze stolicy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 prowadzi z centrum Polski do granicy z Ukrainą. Trasa obecnie łączy już Warszawę z Lublinem. Dziś kierowcy korzystają z ponad 180 km S17 od węzła Warszawa Wschód na obwodnicy stolicy, aż do węzła Piaski Wschód oraz niespełna 10-kilometrowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. W przyszłości S17 dotrze do Zamościa i do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem.

Docelowo S17 będzie miała długość ponad 320 km (wraz z wspólnym przebiegiem S12).