Program 800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na każde dziecko do 18. roku życia, którego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji komorniczej. Przyznawane jest niezależnie od dochodów rodziny, a jego celem jest wsparcie finansowe rodzin w wychowywaniu dzieci i poprawa ich sytuacji materialnej.
800 plus - kiedy jest wypłacane?
800 plus standardowo wypłacane jest w:
- 2 dzień miesiąca,
- 4 dzień miesiąca,
- 7 dzień miesiąca,
- 9 dzień miesiąca,
- 12 dzień miesiąca,
- 14 dzień miesiąca,
- 16 dzień miesiąca,
- 18 dzień miesiąca,
- 20 dzień miesiąca,
- 22 dzień miesiąca.
800 plus - nowe terminy wypłat we wrześniu 2025
We wrześniu 2025 roku część beneficjentów programu 800 plus dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, a powodem jest specyficzny układ dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:
- 2 września (wtorek),
- 4 września (czwartek),
- 5 września (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 7 września (niedziela),
- 9 września (wtorek),
- 12 września (piątek) – w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 14 września (niedziela),
- 16 września (wtorek),
- 18 września (czwartek),
- 19 września (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 września (sobota),
- 22 września (poniedziałek).
Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 7, 14 i 20 dnia każdego miesiąca we wrześniu otrzymają 800 plus wcześniej.
800 plus - jak złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, co oznacza, że nie ma możliwości składania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Można to zrobić za pośrednictwem:
- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- portalu Emp@tia,
- bankowości elektronicznej,
- aplikacji mZUS.
Po zalogowaniu się do wybranego systemu należy wypełnić formularz wniosku, podając dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostaje rozpatrzony, a środki wypłacane są co miesiąc na wskazane konto bankowe.
800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?
Świadczenie 800 plus co do zasady przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których wsparcie to nie zostanie przyznane. Nie otrzyma się go, jeśli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- na dziecko przyznane jest świadczenie o podobnym charakterze za granicą (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).