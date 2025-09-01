Program 800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na każde dziecko do 18. roku życia, którego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji komorniczej. Przyznawane jest niezależnie od dochodów rodziny, a jego celem jest wsparcie finansowe rodzin w wychowywaniu dzieci i poprawa ich sytuacji materialnej.

800 plus - kiedy jest wypłacane?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

2 dzień miesiąca,

4 dzień miesiąca,

7 dzień miesiąca,

9 dzień miesiąca,

12 dzień miesiąca,

14 dzień miesiąca,

16 dzień miesiąca,

18 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat we wrześniu 2025

We wrześniu 2025 roku część beneficjentów programu 800 plus dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, a powodem jest specyficzny układ dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:

2 września (wtorek),

4 września (czwartek),

5 września (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 7 września (niedziela),

9 września (wtorek),

12 września (piątek) – w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 14 września (niedziela),

16 września (wtorek),

18 września (czwartek),

19 września (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 września (sobota),

22 września (poniedziałek).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 7, 14 i 20 dnia każdego miesiąca we wrześniu otrzymają 800 plus wcześniej.

800 plus - jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, co oznacza, że nie ma możliwości składania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Można to zrobić za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej,

aplikacji mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu należy wypełnić formularz wniosku, podając dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostaje rozpatrzony, a środki wypłacane są co miesiąc na wskazane konto bankowe.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus co do zasady przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których wsparcie to nie zostanie przyznane. Nie otrzyma się go, jeśli: