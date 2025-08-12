Bony turystyczne w 2025 roku. Nawet do 500 zł dofinansowania na wyjazd. Z jakich programów można skorzystać? Oto lista

We wrześniu 2025 bony turystyczne oferowane są przede wszystkim w formie regionalnych programów, z kwotami do 500 zł i warunkiem rezerwacji co najmniej dwóch nocy, a ich rozdawanie jest zaplanowane na początek oraz koniec września 2025 roku. Istnieją co najmniej dwa programy bonów turystycznych na ten okres:

Podlaski Bon Turystyczny – nabór wniosków na trzecią turę startuje 1 września 2025 roku, a formularz będzie dostępny w godzinach między 12:00 a 13:00. Szczegóły programu oraz warunki są dostępne na podlaskibonturystyczny.pl.

– nabór wniosków na trzecią turę startuje 1 września 2025 roku, a formularz będzie dostępny w godzinach między 12:00 a 13:00. Szczegóły programu oraz warunki są dostępne na podlaskibonturystyczny.pl. Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny – rusza 27 września 2025 roku, z budżetem 2 mln zł na dofinansowanie noclegów w regionie Warmii i Mazur poza sezonem letnim. Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy zarezerwują minimum dwa noclegi w zgłoszonych obiektach noclegowych. Kwoty dofinansowania różnią się w zależności od standardu miejsca wypoczynku: 200 zł dla pól biwakowych, campingów, hosteli, pokoi gościnnych, 300 zł dla hoteli 1-2 gwiazdkowych, apartamentów, pensjonatów, 500 zł dla hoteli 3-5 gwiazdkowych. Środki można wykorzystać na noclegi i powiązane usługi turystyczne.

Nowy bon turystyczny na Warmii i Mazurach

Od września 2025 roku ma ruszyć nowy program wsparcia dla turystyki krajowej, który tym razem skupia się na regionie Warmii i Mazur. W ramach programu, wszyscy polscy obywatele, bez względu na wiek czy sytuację rodzinną, będą mogli otrzymać bon o wartości 500 zł.

Jak działa Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny?

Dla kogo? Program jest powszechny, dostępny dla każdego Polaka , a nie tylko dla rodziców z dziećmi, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniego bonu.

, a nie tylko dla rodziców z dziećmi, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniego bonu. Forma: Bon nie będzie wypłacany w gotówce. Zamiast tego, beneficjenci otrzymają elektroniczny kod , którym będzie można płacić u zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych na terenie Polski.

, którym będzie można płacić u zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych na terenie Polski. Na co można go przeznaczyć? Bon będzie można wykorzystać na różne usługi turystyczne, w tym: noclegi, bilety wstępu do atrakcji, usługi przewodnickie, organizację wycieczek i wydarzeń.

Cele i szczegóły Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego

Program ma na celu pobudzenie turystyki krajowej i wsparcie lokalnej gospodarki, szczególnie w regionie Warmii i Mazur. Bon ma być impulsem do rozwoju firm turystycznych i zachętą dla Polaków do spędzania wakacji w kraju. Całkowity budżet programu szacowany jest na kilka miliardów złotych, a liczba bonów może być ograniczona. Dlatego eksperci radzą, aby zrealizować bon jak najszybciej po jego otrzymaniu.

Czym jest Podlaski Bon Turystyczny?

Województwo podlaskie jakiś czas temu wprowadziło specjalny bon turystyczny, który ma na celu wsparcie lokalnej turystyki. Program oferuje turystom dofinansowanie do noclegów w wysokości do 400 złotych. Inicjatywa ta ma na celu pobudzenie turystyki w regionie, który zmaga się z trudnościami.

Kolejna edycja programu Podlaski Bon Turystyczny

Podlaski Bon Turystyczny to regionalny program wsparcia turystyki, realizowany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną z inicjatywy samorządu województwa podlaskiego. Jego głównym celem jest ożywienie branży turystycznej w regionie, który ucierpiał w wyniku kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Jak to działa?

Kto może skorzystać? Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Polski.

Początkowo bon był przeznaczony wyłącznie dla turystów spoza województwa podlaskiego, jednak w kolejnych turach programu mieszkańcy regionu również mogą z niego korzystać.

Program jest skierowany do turystów indywidualnych .

. Jedna osoba może wygenerować tylko jeden bon w trakcie trwania całego programu.

Wysokość i zasady Podlaskiego Bonu Turystycznego

Wartość bonu z programu Podlaski Bon Turystyczny zależy od kategorii obiektu noclegowego, w którym planowany jest pobyt:

200 zł – agroturystyka, schroniska, kempingi.

300 zł – pensjonaty, apartamenty, hotele 1-2*.

400 zł – hotele 3-5*.

W III turze programu wartość bonu wynosi 300 zł dla wszystkich kategorii obiektów.

Na co można wykorzystać Podlaski Bon Turystyczny?

Bon można wykorzystać w obiektach noclegowych biorących udział w programie, takich jak:

pola kempingowe,

miejsca dla kamperów,

pensjonaty,

hotele kategoryzowane gwiazdkami.

Jak skorzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego?

Aby skorzystać z bonu, należy spełnić następujące warunki:

Zarezerwować co najmniej dwa noclegi w jednym z obiektów noclegowych, które zgłosiły się do programu.

w jednym z obiektów noclegowych, które zgłosiły się do programu. Bon obejmuje wyłącznie usługę noclegową (nie dotyczy wyżywienia ani innych usług).

(nie dotyczy wyżywienia ani innych usług). Bon jest jednorazowy i przypisany do jednej osoby oraz jednej rezerwacji, niezależnie od liczby osób korzystających z noclegu (może być wykorzystany np. na pobyt rodzinny, jeśli spełniony jest warunek minimum dwóch noclegów).

Jak i kiedy można złożyć wniosek o Podlaski Bon Turystyczny?

Aby skorzystać z Podlaskiego Bonu Turystycznego, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie internetowej www.podlaskibonturystyczny.pl. Program jest realizowany w turach, a bony przyznawane są na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy", aż do wyczerpania dostępnej puli środków. Bon ma formę elektroniczną i jest wysyłany w postaci kodu QR na numer telefonu podany we wniosku. Należy go okazać przy rezerwacji lub meldunku w obiekcie, aby kwota została odliczona od rachunku.

Podlaski Bon Turystyczny - Terminy na 2025 rok