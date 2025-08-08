Rządowy program Mieszkanie dla seniora - na czym ma polegać?

W rozmowie z TVP3 Marzena Okła-Drewnowicz opowiedziała o projekcie mieszkaniowym, który ma pomóc seniorom, którzy mieszkają w mieszkaniach w blokach, szczególnie na wyższych piętrach, bez wind. – Chcę nagłośnić kwestię osób, które są więźniami w swoich mieszkaniach i pokazać, jak można z tych więzień się uwolnić – mówiła sekretarz stanu.

Starsze osoby mieszkające w blokach bez windy, często na wyższych piętrach, od lat pozostają odcięte od świata. Nie mogą wyjść do sklepu, do lekarza czy choćby na spacer. Tak powstaje zjawisko tzw. „więźniów czwartego piętra”. Samotność i izolacja prowadzą nie tylko do pogorszenia samopoczucia psychicznego, ale też zdrowotnego.

Nowe przepisy mają to zmienić. Seniorzy będą mogli wynająć od gminy mieszkanie dostosowane do ich potrzeb, ale pod warunkiem, że jednocześnie wynajmą gminie swoje obecne mieszkanie własnościowe. Nowe rozwiązanie ma być w pełni dobrowolne. Seniorzy sami zdecydują, czy chcą skorzystać z tej możliwości, a ich własność pozostanie nienaruszona. – To prawo wyboru, nie obowiązek – powiedziała Okła-Drewnowicz.

Nowy program bez kryterium dochodowego

Co ważne – seniorzy korzystający z programu nie będą musieli spełniać żadnych progów dochodowych, tak jak przy zwykłym najmie komunalnym. Rząd uzasadnia, że nie chodzi o pomoc materialną, ale o realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, ograniczonym przez bariery architektoniczne.

Mieszkanie zostaje własnością seniora

Seniorzy nie stracą prawa własności do swojego mieszkania – będzie ono tylko wynajmowane przez gminę. Dzięki temu zachowają majątek, a w przypadku ich śmierci lokal pozostanie w masie spadkowej.

Umowę senior będzie zawierał tylko z gminą. Zarówno umowę na najem, jak i podnajem. Jeśli się rozmyśli, jeśli z przyczyn naturalnych zakończy się najem senioralny, wtedy wiadomo, że tamto mieszkanie, będące ciągle składnikiem spadkowym, będzie własnością rodziny. A gmina będzie musiała rodzinie, która zajmuje tamto mieszkanie, znaleźć inny lokal komunalny – wyjaśniła Marzena Okła-Drewnowicz.

Mieszkanie dla seniora - gmina wynajmie, ale też podnajmie

Nowością będzie możliwość podnajmowania mieszkania seniora innym osobom – np. rodzinom lub osobom oczekującym na lokal. Tym samym zasoby mieszkaniowe będą lepiej wykorzystywane, a osoby starsze zyskają komfortowe warunki do życia bez konieczności przeprowadzki do domu opieki.

Skala problemu rośnie z każdym rokiem

W Polsce mieszka prawie 9,9 mln osób w wieku 60+. To już ponad 26 proc. ludności kraju, a do 2050 roku – jak szacuje GUS – będzie to aż 40 proc. Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie, na które rząd chce odpowiedzieć. Program „Mieszkanie dla seniora” może okazać się kamieniem milowym w polityce senioralnej.