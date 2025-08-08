Rosjanie gotowi do testu. Wskazali sygnały

Nowa Ziemia, rosyjski archipelag w Arktyce, od końca lat 50. jest zamkniętym dla cywilów obszarem prób jądrowych. Pankowo to jeden z głównych poligonów, gdzie Rosatom i wojsko testują technologie związane z reaktorami i bronią atomową.

Według norweskiego serwisu "The Barents Observer", sygnały, że próba jest bliska, obejmują m.in.:

zamknięcie przestrzeni powietrznej na odcinku 500 km wzdłuż zachodniego wybrzeża Nowej Ziemi w dniach 7–12 sierpnia (NOTAM obejmujący ok. 40 tys. km kw.),

obecność co najmniej czterech statków rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża, które wcześniej stały w zatoce przy Pankowie,

stacjonowanie dwóch samolotów Rosatomu w bazie Rogaczowo na Nowej Ziemi,

przelot nad Morzem Barentsa amerykańskiego samolotu WC-135R Constant Phoenix, tzw. „nuke snifflera" ("tropiciela atomówek"), który pobiera próbki powietrza w celu wykrywania izotopów promieniotwórczych.

Burewiestnik, określany przez NATO kryptonimem Skyfall, to pocisk z głowicą jądrową i napędem atomowym, który według deklaracji Władimira Putina ma mieć „nieograniczony zasięg”. Startuje dzięki silnikowi strumieniowemu typu scramjet, a reaktor uruchamiany jest dopiero w powietrzu. Jego próby na Nowej Ziemi trwają co najmniej od 2017 roku, a w ostatnich trzech latach poligon Pankowo znacznie rozbudowano.

Wypadek z Burewiestnikiem. Norweski wywiad ostrzega

Norweska Służba Wywiadu (NIS) ostrzega, że testy tego typu wiążą się z ryzykiem awarii i lokalnych emisji promieniowania. Norwegia spodziewa się kontynuowania prób zarówno pocisków, jak i torped. Region Finnmark leży około 900 km od poligonu Pankowo.

Burewiestnik testowano także w ośrodku w Nienoksie nad Morzem Białym. To tam 8 sierpnia 2019 r. doszło do eksplozji podczas wydobywania z dna morza elementu napędu jądrowego. Wówczas nad Siewierodwińskiem przeszła chmura z niewielką ilością promieniowania, a lokalne czujniki odnotowały chwilowy wzrost poziomu promieniowania do 20 razy powyżej normy. Kilku ekspertów Rosatomu zmarło później na chorobę popromienną.

Rosatom, Państwowa Korporacja Energii Jądrowej Federacji Rosyjskiej, odpowiada za rozwój reaktorów, ich eksploatację oraz produkcję i testy broni atomowej.