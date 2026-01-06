Drony Gerań sieją zniszczenie

Zgodnie z doniesieniami ukraińskich służb ratunkowych, atak został przeprowadzony przy użyciu rosyjskich dronów typu Gerań, które od miesięcy wykorzystywane są do nocnych rajdów na infrastrukturę cywilną. Zniszczeniu uległy magazyny i linie produkcyjne zakładu. Fabryka w Dnieprze była jednym z kluczowych punktów przetwórstwa oleju roślinnego w regionie. Wideo z miejsca zdarzenia, opublikowane przez @SESU_UA na platformie X, pokazuje zniszczenia i tłuste plamy oleju rozciągające się na dziesiątkach metrów.

Nie tylko wojna – także wielki biznes

Amerykańska Bunge to jedna z wielu zachodnich firm, które w ostatnich latach zainwestowały w ukraiński agroprzemysł. Jak zauważyła w ubiegłym roku belgijska europosłanka Barbara Bonte, „amerykańskie i saudyjskie koncerny inwestycyjne oraz agroprzemysłowe masowo wykupują ukraińskie ziemie rolne”. Wśród firm, które zdobyły wpływy w regionie, znajdują się m.in. Oaktree Capital Management, BlackRock, ADM czy Cargill.

„Putin pokazuje, że nie zależy mu na pokoju”

Zdecydowaną reakcję na atak wyraził Andrij Sybiha, zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Na platformie X (dawniej Twitter) napisał: „Rosja systematycznie atakuje amerykańskie firmy działające na Ukrainie. To nie jest przypadek – to strategia. Putin ignoruje wszelkie próby pokojowe”.

Sybiha przypomniał, że w zeszłym roku uszkodzone zostały również biura Boeinga w Kijowie oraz zakłady amerykańskiego producenta elektroniki w obwodzie zakarpackim. „To pokazuje, że Moskwa nie zamierza odpowiedzieć konstruktywnie na nasze działania na rzecz pokoju. Dlatego tak ważne jest wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej oraz zwiększenie presji sankcyjnej” – dodał.

Źródło: wpis @andrii_sybiha na platformie X.