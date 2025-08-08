Druga elektrownia jądrowa w Polsce stanie w Bełchatowie?

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła pierwszy etap prac, których celem była wstępna analiza możliwości budowy elektrowni jądrowej w regionie Bełchatowa, poinformował prezes Dariusz Marzec.

"Prace analityczne, obejmujące przegląd archiwalnych danych geologicznych i środowiskowych, wskazują, że region ten może spełniać kryteria wymagane do realizacji takiej inwestycji. Wyniki te otwierają drogę do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań terenowych. Planujemy rozpoczęcie kolejnego etapu prac badawczych, obejmującego m.in. przygotowanie studium wody chłodzącej oraz wykonanie pierwszych odwiertów w celu rozpoznania lokalnych warunków geologicznych" - napisał Marzec na platformie X.

Wszystkie analizy i badania są prowadzone w sposób technologicznie neutralny, dodał.

Kto zdecyduje o lokalizacji elektrowni?

"Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej decyzję o wyborze technologii dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej podejmie polski rząd. Pierwszy etap prac został zrealizowany dla @Grupa_PGE przez renomowane instytucje: @AGH_Krakow, Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy (Katowice), Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (Warszawa) oraz Poltegor-Instytut - Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Wrocław)" - napisał także prezes.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.