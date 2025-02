W Unii Europejskiej w 2023 r. 13 państw produkowało energię jądrową, wytwarzając łącznie 619 601 gigawatogodzin (GWh) energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 1,7 proc. w porównaniu z 2022 r. - podał Eurostat. Elektrownie jądrowe z tych 13 państw odpowiadały za prawie jedną czwartą (22,8 proc.) całkowitej produkcji energii elektrycznej w całej Wspólnocie.

Ponad połowa energii jądrowej w UE pochodzi z Francji

Francja, największy producent energii jądrowej w Unii Europejskiej, wytworzyła 54,6 proc. energii jądrowej w całej Unii Europejskiej (338 202 GWh). Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania z produkcją na poziomie 56 873 GWh, czyli 9,2 proc.. Kolejne były dwa kraje skandynawskie. Szwecja wygenerowała z atomu 48 470 GWh, co stanowiło 7,8 proc. całej unijnej produkcji, oraz Finlandia, której elektrownie jądrowe wytworzyły 34 308 GWh, odpowiadała za 5,5 proc. całej energii jądrowej w UE.

Niemcy, które do 2021 r. były drugim co do wielkości producentem energii z atomu w UE, na początku 2023 r., wygenerowały łącznie 7 216 GWh., zanim w kwietniu całkowicie zakończyły produkcję energii jądrowej.

Kraje najbardziej uzależnione od atomu

Krajem UE najbardziej uzależnionym od energii jądrowej w 2023 r. była Francja. Prąd wytworzony we francuskich elektrowniach jądrowych stanowił 64,5 proc. całej wytworzonej energii elektrycznej w kraju. Na drugim miejscu znalazła się Słowacja z 61,3 proc. udziałem atomu w ogólnej krajowej produkcji energii elektrycznej. W trzech kolejnych krajach udział energii atomowej w ogólnej krajowej produkcji był na poziomie powyżej 40 proc. Na Węgrzech uzależnienie od atomu było na poziomie 44,8 proc., w Finlandii 44,1 proc. i w Bułgarii 40,2 proc.

Natomiast tylko 1,4 proc. energii elektrycznej wytworzonej w Niemczech i 3,3 proc. w Holandii pochodziło z elektrowni jądrowych.