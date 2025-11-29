Od 2026 roku minimalna pensja to 4806 złotych brutto?

To oznacza, że ustawowe, minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 140 zł od obecnego czyli wzrośnie ledwie o około 3 proc.

Podnoszenie płacy minimalnej trwa nieprzerwanie od 2020 roku. Najniższa krajowa w 2019 roku wynosiła 2 250 złotych. Z rekordem mieliśmy do czynienia w 2024 roku. To był skok minimalnej pensji o 700 złotych. Teraz podwyżka będzie niewielka, ale i ona nie pozostanie bez wpływu na wysokość innych świadczeń pracowniczych, wyliczanych na tej podstawie. To między innymi wysokość odprawy przysługującej w przypadku zwolnień grupowych.

W górę pójdzie odprawa pieniężna

Wedle prawnych regulacji dotyczących zasad rozwiązywania umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zwalnianym należy się pieniężna odprawa, jednak nie każdy otrzyma tyle samo pieniędzy. Stawki zależą od długości zatrudnienia.

Równowartość miesięcznego wynagrodzenia należy się tym, którzy przepracowali mniej niż dwa lata. Tym, którzy byli zatrudnieni od dwóch do ośmiu lat należy się dwumiesięczne wynagrodzenie. Jeśli staż pracy przekroczył osiem lat, pracodawca musi wypłacić równowartość trzymiesięcznej pensji.

Co ważne maksymalna kwota odprawy nie może przekroczyć piętnastokrotności obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy minimalnego wynagrodzenia. Wedle najniższej krajowej, jaka ma obowiązywać z nastaniem przyszłego roku, daje to kwotę 72 090 zł brutto.

Przy ustalaniu stażu pracy, który decyduje o wysokości odprawy w przypadku zwolnień grupowych, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu pracy. Natomiast sama odprawa wyliczana jest według tych samych zasad, jakie obowiązują przy ustalaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Kiedy zwolnienia w firmie stają się zwolnieniami grupowymi?

Przede wszystkim pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników. Jeśli zatrudnia ich mniej, to zwolnienie nawet wszystkich pracowników nie będzie zwolnieniem grupowym.

Kolejny warunek, zwolnienie w ciągu trzydziestu dni musi objąć co najmniej 10 pracowników przy zatrudnieniu poniżej 100 osób, 10 procent załogi przy zatrudnieniu od 100 do 299 osób, 30 pracowników przy zatrudnieniu co najmniej 300 osób.

Co ważne, pracownicy muszą być zwolnieni w okresie nieprzekraczającym 30 dni, a rozwiązanie umów o pracę ma nastąpić z przyczyn niedotyczących pracowników. Może się to odbyć na dwa sposoby. Pierwszy to wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, drugi to porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy. Żeby jednak tak zwolnieni pracownicy byli wliczani do załogi objętej zwolnieniem grupowym, musi ich być co najmniej pięciu.

Tych pracowników zwolnienia grupowe nie obejmują

Nie wszystkich pracowników można zwolnić w ramach zwolnień grupowych. Niektórzy podlegają ustawowej ochronie. Dotyczy to tych, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostały maksymalnie cztery lata, także kobiet w ciąży i tych przebywających na urlopie macierzyńskim.

Prawo chroni też pracowników korzystających z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego. Na tej liście są też członkowie zarządu związków zawodowych społeczni inspektorzy pracy oraz powołani do odbycia służby wojskowej, w tym zastępczej lub przeszkolenia wojskowego.