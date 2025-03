Według odtajnionego raportu, który szczegółowo opisuje badania zakończone w 2020 r., chińskie rezerwy toru, który naukowcy od dawna biorą po uwagą, jako potencjalne paliwo nuklearne, mogą w rzeczywistości być znacznie większe niż początkowo szacowano - podaje South China Morning Post.

Złoża toru zostały odkryte w kompleksie górniczym Bayan Obo w autonomicznym regionie Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach. Jak podaje South China Morning Post (SCMP), gdyby kompleks górniczy Bayan Obo był w pełni eksploatowany, mógłby wydobywać 1 milion ton toru. To, według szacunków naukowców, wystarczyłoby do zasilenie Chin w energię elektryczną na 60 tys. lat.

Złoże w Bayan Obo to nie jedyne miejsce bogate w ten radioaktywny metal. Według badań na terenie Chin znajdują się co najmniej 233 miejsca bogate w tor, które jak na razie nie są w żaden sposób eksploatowane.

Oznacza to, że rzeczywiste zasoby toru w Chinach mogą być o kilka rzędów wielkości większe niż wcześniej szacowano – podano w raporcie opublikowanym w styczniu 2025 roku w czasopiśmie "Geological Review", na który powołuje się South China Morning Post.

Reaktory torowe zastąpią klasyczne elektrownie zasilane uranem?

Tor to radioaktywny metal, który jest bardziej efektywnym paliwem niż uran. Reaktory zasilane torem osiąganą efektywność zużycia paliwa na poziomie 50 proc, podczas gdy w nowoczesne reaktory, gdzie paliwem jest wzbogacony uran, osiągają efektywność rzędu 4-5 proc..

Na pustyni Gobi Chińczycy budują już pierwszy na świecie reaktor wykorzystujący tor i stopione sole (TMSR). Prace nad rozwojem tej technologii prowadzi od 2011 r. Chińska Akademia Nauk.

Zalety i wady reaktorów torowych

Jedną z zalet jaką mają reaktory zasilane torem jest, wspomniana już wcześniej, ich wyższa efektywność. Jednak to nie jedyna przewaga tej technologii nad reaktorami uranowymi. Koleją jest mniejsze ryzyko awarii, szczególnie w przypadku reaktorów chłodzonych stopionymi solami. Ponadto reaktory torowe produkują odpady o krótszym czasie półtrwania, co ułatwia składowanie i zarządzanie radioaktywnymi odpadami. Kolejna zaleta toru, to jego dostępność. Ten wyjątkowy pierwiastek występuje sześciokrotnie częściej niż uran.

Niestety technologia ta ma też swoje wady, które są jednak do przezwyciężenia. Jak się okazuje wydobycie oraz przetwarzanie złóż toru jest skomplikowane i wymaga dużych nakładów energii.

Źródło: South China Morning Post