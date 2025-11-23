- Dożywotnie zniżki nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów
- Jest dokładnie jeden warunek
- Z jakich zniżek można korzystać z Kartą Dużej Rodziny?
- Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?
- Czy karta jest płatna?
- Gdzie znaleźć pełną listę partnerów?
Dożywotnie zniżki nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów
Dokument, o którym mowa, to Karta Dużej Rodziny, najczęściej kojarzona z rodzinami posiadającymi troje lub więcej niepełnoletnich dzieci. I właśnie tu pojawia się największe zaskoczenie.
Mało kto wie, że Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom dorosłych dzieci, i to dożywotnio, bez względu na to, gdzie dzieci mieszkają, ile mają lat i czy pozostają na utrzymaniu rodziców.
Dlatego uprawnienie to dotyczy ogromnej liczby osób po 50. roku życia, gdyż właśnie w tym wieku dzieci zwykle opuszczają dom rodzinny, a rodzice przestają pamiętać, że nadal mogą korzystać z benefitów. Tymczasem z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać: 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie, seniorzy po 60., 70. i 80. roku życia.
Jest dokładnie jeden warunek
Zgodnie z oficjalnymi zasadami opublikowanymi na GOV:
- Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.
Nie liczy się dochód, majątek, status zawodowy ani to, czy dzieci są dorosłe. Prawo jest bezterminowe, karta pozostaje ważna do końca życia.
To oznacza, że:
- jeśli ktoś wychował trójkę dzieci 20 lat temu - nadal ma prawo do zniżek,
- jeśli dzieci są dziś dorosłe i niezależne - prawo nadal przysługuje,
- jeśli rodzic ma dziś 50+, 60+, 70+ - nadal może korzystać z karty.
Z jakich zniżek można korzystać z Kartą Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to jeden z największych systemów rabatowych w Polsce. Obejmuje tysiące partnerów, w tym sklepy, usługi, instytucje, punkty medyczne i firmy komercyjne.
Najczęstsze zniżki to:
- 5–10% na zakupy codzienne,
- 10–20% na usługi i wybrane produkty,
- 20–30% w akcjach specjalnych,
- zniżki ustawowe: 37% na bilety kolejowe jednorazowe i 49% na miesięczne.
W praktyce KDR obniża koszt:
- zakupów spożywczych w sieciach takich jak Carrefour, Kaufland, Selgros, Auchan, Lidl (nie jest partnerem, ale ma lokalne promocje),
- wybranych produktów w wielu mniejszych sklepach,
- paliwa na niektórych stacjach,
- odzieży, obuwia, okularów i sprzętu sportowego,
- zajęć rekreacyjnych i usług medycznych,
- księgarni, aptek i sklepów internetowych.
To realne oszczędności, szczególnie przed świętami.
Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?
Gdzie złożyć wniosek?
- w urzędzie gminy lub miasta,
- albo online przez portal Emp@tia (oficjalny GOV).
Karta wydawana jest najczęściej w ciągu 3–14 dni, zależy od gminy. Elektroniczna wersja często jest szybciej. W okresie przedświątecznym warto złożyć wniosek wcześniej, bo obciążenie urzędów rośnie.
Czy karta jest płatna?
- forma elektroniczna - bezpłatna,
- forma plastikowa - zazwyczaj bezpłatna lub za symboliczną opłatą.
Czy oboje rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny?
Tak. Każdy rodzic otrzymuje własną kartę, więc:
- mama korzysta ze swoich zniżek,
- tata korzysta ze swoich zniżek,
Przy dwójce rodziców daje to podwójny dostęp do partnerów KDR i podwójną szansę na obniżenie kosztów codziennych i świątecznych zakupów.
Najpopularniejsze sklepy i firmy honorujące Kartę Dużej Rodziny
Poniżej znajduje się lista najczęściej odwiedzanych punktów, w których można skorzystać z Karty Dużej Rodziny. To partnerzy działający w większości miast w Polsce:
- Carrefour
- Auchan
- Kaufland
- Selgros Cash & Carry
- wybrane sklepy franczyzowe i lokalne sieci spożywcze
- Stacje benzynowe: Circle K, Shell (wybrane stacje), lokalni operatorzy paliwowi współpracujący z programem
- Sklepy odzieżowe, obuwnicze i sportowe
- wybrane salony optyczne
- sklepy sportowe i turystyczne
- sklepy z odzieżą damską i męską (w zależności od regionu)
- Apteki i punkty medyczne
- sieci i apteki indywidualne współpracujące z programem
- gabinety rehabilitacji
- prywatne placówki medyczne z rabatami dla KDR
- księgarnie
- sklepy papiernicze
- drogerie i perfumerie (lokalne)
- zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
- gabinety fizjoterapii
- siłownie, baseny, obiekty sportowe
- restauracje i kawiarnie współpracujące z programem
- usługi fotograficzne, drukarnie, pralnie
- ośrodki wypoczynkowe
- hotele i pensjonaty
- parki rozrywki
- muzea i instytucje kultury
Gdzie znaleźć pełną listę partnerów?
Pełną, oficjalną i aktualizowaną na bieżąco wyszukiwarkę znajdziesz na stronie gov.pl (wyszukiwarka partnerów).