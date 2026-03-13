Nadzwyczajne posiedzenie rządu ws. SAFE

W piątek rano rząd zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, by odpowiedzieć decyzję o wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd przyjmie uchwałę, na podstawie której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. Tusk dodał, że weto prezydenta nie zatrzyma rządu.

Kaczyński: Działanie sprzeczne z konstytucją

Kaczyński powiedział dziennikarzom w Sejmie, że „najpierw trzeba się zapytać, czy to działanie - które jest w tej chwili podejmowane, które jest w oczywisty sposób sprzeczne z konstytucją - w ogóle będzie tworzyło po stronie polskiej jakieś zobowiązania, czy jakiś bank na tego rodzaju nadużycie prawne będzie się dawał nabierać”.

- Sądzę, że nie, że nie będzie żadnej gwarancji, że jakiś przyzwoity polski rząd w ogóle będzie to uznawał i będzie chciał płacić. Tak, że daleka droga do tego, żeby tę sprawę załatwić w ten sposób - powiedział Kaczyński.

Według niego, widać „bardzo wyraźnie, że po prostu plany niemieckie, niemieckiej dominacji, które w tej chwili ewoluują (...) mają być realizowane”. - A obecny premier Polski jest po prostu jednym z wykonawców - powiedział szef PiS.