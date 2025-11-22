Czy niedziela 23 listopada to niedziela handlowa, czy może obowiązuje wtedy zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? A może na uzupełnienie zapasów trzeba będzie poczekać do poniedziałku 24 listopada? Ci, którzy nie muszą się o to martwić, to zapewne stali bywalcy Żabki, otwartej w każdą niedzielę.

Niedziela handlowa 23.11.2025. Sklepy otwarte 23 listopada, czy jutro jest zakaz handlu?

Weekend to czas, gdy zapasy w domu po całym tygodniu kurczą się. Potrzebne są zatem większe zakupy. Najlepiej zrobić je w wolnym czasie, kiedy nie trzeba godzić tego z innymi obowiązkami – na przykład w niedzielę 23 listopada. Warunek jest jednak jeden – musi to być niedziela handlowa. Czy 23.11.2025 sklepy będą otwarte? Niestety, to nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy akurat dzisiaj chcieli wybrać się na zakupy.

23 listopada przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Carrefourbędą zamknięte. Obowiązuje zakaz handlu, dlatego na większe zakupy trzeba będzie poczekać do poniedziałku 24 listopada. Na szczęście, jak zwykle, otwarte mogą być sklepy spod znaku Żabki, małe sklepy prywatne oraz stacje benzynowe, więc podstawowe produkty wciąż da się kupić.

Sklepy otwarte w niedzielę 23.11.2025. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko Żabka

Niedziela 23 listopada nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie jutro zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 23 listopada zakupy w supermarketach nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 23 listopada będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych – głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 24 listopada, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 23.11.2025. Jakie sklepy będą jutro otwarte?

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 23 listopada 2025 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 23 listopada mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

Niedziele handlowe 2025. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Na kolejną niedzielę handlową trzeba jeszcze trochę poczekać. Najbliższe terminy, w które zakaz handlu nie obowiązuje, przypadają dopiero w grudniu – czyli w okresie, gdy większość z nas zaczyna intensywne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W 2025 roku sklepy będą otwarte w trzy kolejne grudniowe niedziele: 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia. To czas wzmożonych zakupów, promocji i świątecznej gorączki.

Pełna lista niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:

12 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć pojawiały się zapowiedzi zmian, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, a w 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty. W efekcie obowiązywać będzie dotychczasowy model, w którym handel dozwolony jest jedynie w osiem niedziel w roku.

Jedyną wprowadzoną nowością pozostaje dzień wolny w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków, kiedy sklepy mogą być otwarte. To ukłon w stronę osób, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i chcą zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.